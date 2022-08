Més y Podemos apoyaron este año un estudio sobre la marca Mallorca

El patronato de la Fundación Mallorca Turismo aprobó el pasado mes de enero la contratación de un estudio y asesoramiento sobre la marca Mallorca y su retorno publicitario en cuanto a promoción turística. Este acuerdo del organismo turístico del Consell fue aprobado por unanimidad de todos las formaciones políticas. Entre ellos Més y Podemos, que la pasada semana estuvieron a punto de romper el Pacto por el patrocinio de la institución insular con el Real Mallorca por 1,8 millones de euros.

El citado estudio, pese a ser aprobado por la Fundación Mallorca Turisme el pasado 17 de enero, no llegó a licitarse, según confirmaron fuentes del área de Turismo del Consell. Se dejó aparcado para otro momento. El coste de la licitación aproximado era de 11.500 euros de un presupuesto inicial de 14.000 euros. El expediente aprobado no tiene nada que ver con el informe jurídico encargado a una asesoría de San Sebastián para avalar el patrocinio con el Mallorca y poner el nombre de Visit Mallorca Estadi a Son Moix. Este último fue encargado el día tres de agosto, pocos días antes de aprobarse el patrocinio que ahora ha sido revocado a raíz de la crisis política originada en el seno del Pacto en el Consell de Mallorca.

Jaume Alzamora, conseller insular de Promoción Local y secretario general de Més per Mallorca, argumentó los motivos por los cuales su partido apoyó este estudio y se negó en redondo al patrocinio con el Mallorca: «Se trata de un plan que no llegó a contratarse. Además, nosotros no estamos en contra de la promoción turística, estamos en contra de la promoción del turismo de masas como se pretendía hacer con el patrocinio del Mallorca».

El secretario general nacionalista incidió también en que en este estudio, que incluía asesoría técnica, tampoco «se hablaba en ningún momento del patrocinio al Mallorca poniendo el nombre al estadio para hacer un efecto llamada al turismo masificado».

Visit Mallorca en 2020

En el año 2020, en plena pandemia de la covid, cuando el Real Mallorca decidió ceder el nombre del estadio gratis a la isla y se propuso ponerle Visit Mallorca Estadi, Més y Podemos también apoyaron la iniciativa. Aquella decisión pasó por el patronato de la Fundació Mallorca Turisme, ya que la marca pertenece a la Federación Hotelera de Mallorca. En este patronato se produjo una votación y los de Més y Podemos apoyaron la propuesta del PSOE. También es cierto que en aquellas momentos la situación era crítica por la pandemia y no existía el peligro de la avalancha turística actual.

Por otra parte, la teniente de alcalde de Més en Cort, Neus Truyol, aseguró que desde su formación «desconocían» que el patrocinio al Mallorca tenía financiación municipal.

El informe jurídico costó 7.500 euros al incluir otros trabajos

El Consell reconoció ayer que el informe jurídico encargado a un bufete de San Sebastián tiene ahora poca utilidad, una vez se ha echado atrás el acuerdo de patrocinio turístico con el Mallorca. La institución insular aclaró que el estudio no costó 14.000 euros, como se apuntó ayer. Tuvo un coste de 7.500 más IVA, ya que incluía otros trabajos como es el caso de formación en aspectos jurídico, una guía de cómo acometer un patrocinio y una bolsa de horas de consulta en las que se incluyó el informe.