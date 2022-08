Los pisos compartidos tienen ventajas innegables: alquiler barato, compañía a la hora de comer (si se desea) o la sensación tranquilizadora de que no es un gran problema si se olvida la llave de casa. Sin embargo, si eliges esta forma de vivir en Mallorca, olvídate de algunas cosas que son habituales en Alemania. Este reportaje se basa en los años de experiencia de dos periodistas del semanario alemán Mallorca Zeitung en pisos compartidos en ambos lugares.

La búsqueda

Si no tiene la suerte de encontrar una habitación gracias a contactos personales, su búsqueda suele comenzar en internet. En Alemania, el sitio número uno para empezar es WG-gesucht.de; en la isla, además de los grupos de Facebook, es muy conocido el portal Idealista. Por mucho que los sitios con sus filtros de búsqueda se parezcan a primera vista, acaban alimentándose de información de forma diferente.

Una característica de muchos anuncios alemanes son las largas descripciones de la vida en un piso compartido. Incluso antes de establecer el primer contacto, se suelen conocer con exactitud los nombres y edades de los posibles compañeros de piso, sus profesiones e intereses personales. Se busca la tapa ideal para la olla compartida.

En cambio en Mallorca uno suele limitarse a los datos concretos: el mobiliario, la ubicación y las posibilidades de compra, o el precio. Rara vez se revela al solicitante quién más vive en el piso. Tampoco está claro quién creó el anuncio en primer lugar. ¿Un residente? ¿El propietario? ¿Una agencia?

Mientras que en Alemania es una buena idea escribir un mensaje detallado, personal y amable con la misma dedicación que cuando se solicita el trabajo soñado, en Mallorca se ahorra en palabras. El saludo suele olvidarse por completo. Algunos posibles inquilinos ni siquiera escriben su nombre, edad y periodo de alquiler deseado en la carta de presentación, por no mencionar su profesión y origen.

Las piezas de fundición

El patrón continúa en el proceso de selección de las personas que compartirán el piso. Si te invitan a un casting para compartir piso en Alemania, ganas puntos sobre todo con tu carácter. La autopromoción lo es todo: no está de más afirmar lo limpio y ordenado que eres, que la cocina es una de tus aficiones favoritas y que, naturalmente, te gusta compartir.

En Mallorca, en cambio, suele aplicarse el principio de «el primero que llega»: el que primero mira la habitación y dice que sí, se la queda. Los castings con el elenco completo de compañeros de piso son la excepción. En muchos casos, el inquilino principal, el propietario o incluso un empleado de una agencia le guiará por el domicilio. Aunque los posibles compañeros de piso estén en casa, no significa que salgan de sus habitaciones para intercambiar unas palabras. Por lo general, no se les pide su opinión. Y a la inversa, como recién llegado, todavía no sabes con quién vas a vivir realmente. Es como si tuvieras que decidir justo después de la primera cita si te casas o lo dejas. Pero, por supuesto, puede haber un final feliz.

La oferta

En Mallorca los domicilios amueblados caros y modernos son más bien algo para el alquiler de vacaciones. En el caso de los pisos para el común de los mortales —compartidos o no— hay que estar preparado para los recortes en materia de equipamiento. La calefacción y el aire acondicionado son un extra. Y las paredes son a menudo tan finas como el papel.

Las habitaciones compartidas en Alemania no suelen estar amuebladas, y quienes se mudan se llevan todas sus pertenencias. En la isla predominan claramente las habitaciones amuebladas, cuyo mobiliario no se cobra aparte. En cambio, a menudo te quedas con los muebles desvencijados y oscuros de la bisabuela.

Las expectativas

Además de las clásicas constelaciones de estudiantes, los pisos compartidos para profesionales están muy extendidos en Alemania como una opción de estilo de vida. Por supuesto, el objetivo aquí es también ahorrar dinero, porque los espacios de vida asequibles para los solteros son escasos. Pero no es infrecuente, sobre todo en las grandes ciudades, que personas acomodadas de entre 20 y 40 años se unan para hacer de la necesidad virtud: comparten un piso espacioso y confortable, transformándolo en un hogar casi de lujo.

Este fenómeno es poco frecuente en Mallorca. Más que jóvenes profesionales acomodados, te encontrarás con personas que se ven obligadas por la necesidad económica a subarrendar una habitación. La situación es similar para los inquilinos.

En Alemania, mi habitación es mi castillo. Mientras no montes un laboratorio secreto de drogas o escondas un cadáver en tu propia habitación, sueles tener libertad absoluta y hasta podrías organizar una orgía allí. Como mínimo, podrías traer visitantes de noche.

Pero eso está mal visto en Mallorca. Si tienes una relación, deberías preguntar si esto supone un problema. Porque a menudo lo es. No sólo con el prejubilado conservador con la hija que estudia, que pone fin a la hasta ahora prometedora conversación telefónica, sino sorprendentemente también con los jóvenes. Resulta especialmente absurdo cuando el anuncio dice «LGBT friendly». Así que puedes amar a quien quieras, pero por favor, no en casa.

Y luego está probablemente la forma más extrema de compartir piso, que ya no merece la palabra «comunidad»: aquí a los compañeros les da igual quién viva al lado. Un ejemplo: una joven que lleva poco tiempo viviendo en Mallorca y se mantiene a flote durante la temporada con dos trabajos: limpiando y sirviendo mesas en un restaurante. De un turno pasa directamente al siguiente. «Apenas duermo y sólo estoy en casa unas horas, así que prácticamente no nos veremos», dijo el inquilino principal durante la inspección del piso, que duró unos cinco minutos y durante la cual el resto de los aspirantes ya estaban llamando al timbre. Ya había subarrendado otra habitación a una pareja que entró por la puerta principal justo en ese momento y ni siquiera levantó la cabeza en señal de saludo.

Los escollos

La escasez de vivienda en Mallorca suele ser explotada por los tiburones del alquiler. Las estafas más populares consisten en exigir dos o tres meses de fianza y no devolverla cuando te mudas. Algunos propietarios echan a los compañeros de piso en verano y luego alquilan las habitaciones a los veraneantes a través de Airbnb a un precio elevado.

Mientras que en Alemania el contrato de alquiler es casi obligatorio, en la isla es muy raro. Muchos propietarios tienen miedo de la Agencia Tributaria. El alquiler debe ser pagado en efectivo y no están de acuerdo con un empadronamiento en el inmueble.

La conclusión

La imagen de los pisos compartidos en Mallorca parece un escenario de terror, pero no es tan malo. Alquilar un armario de escobas a precios desorbitados también puede ocurrir en Alemania. Y hay muchas maneras de encontrar un piso compartido en el que la convivencia sea finalmente armoniosa. Tanto aquí como allí, lo más importante es estar atento, abrir los ojos y hacer caso a tu instinto.