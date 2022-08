El Pacto de izquierdas cerró la crisis del patrocinio de Son Moix en falso con un documento ambiguo

Los partidos del Pacto de izquierdas en el Consell de Mallorca estuvieron nueve horas negociando una crisis desencadena por el patrocinio al Mallorca el pasado jueves. Sin embargo, el acuerdo se cerró en falso con un documento de mínimos ambiguo que cada partido interpreta de una forma diferente.

Precisamente, estas interpretaciones distantes hacen presumir la existencia de nuevos problemas entre los socios. El documento, y así lo recordó la presidenta del Consell, la socialista Catalina Cladera en tres ocasiones, indica en su punto número uno que «mantenemos el compromiso con el Real Mallorca».

No obstante, desde Més per Mallorca, tal y como también dejaba claro su coordinador Lluís Apesteguia el pasado domingo en este periódico, apuestan por una convocatoria pública. «El Mallorca se puede presentar en esta convocatoria en igualdad de condiciones que los otros clubs», afirmaba el líder de Més per Mallorca. Dos interpretaciones muy distantes a la que llegaron los dos socios del Pacto.

El punto número dos de acuerdo reza que se ampliará el apoyo del Consell para todo el deporte en general. Sin embargo, el punto numero treses, el que puede provocar la controversia, es donde se auguran intensas horas de negociación entre los partidos de la izquierda: «Para llevar a cabo los compromisos del punto 1 y 2 se buscará el instrumento jurídico que lo permita y para ello es preciso volver atrás el acuerdo del pasado 10 de agosto». Este último acuerdo es que el aprobó el PSOE con el PP y Vox y que provocó la crisis con Més y Podemos.

El instrumento jurídico es el gran dilema de este acuerdo alcanzado tras nueve horas de negociación y para escenificar la solución a una crisis de calado. No obstante, a la vista de las pretensiones expresadas por las formaciones de izquierdas, las posturas están muy distantes.

Otro dilema a resolver es el dinero. Mantener el compromiso supone conceder 1,8 millones al Mallorca. Desde Més afirman que será mucho menos al no ser promoción turística.