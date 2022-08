Baleares alcanza la tasa de natalidad más baja desde que existen registros

Los datos de natalidad en Baleares sigue en su ya constante descenso desde hace años. Durante la pandemia los nacimientos decrecieron considerablemente y la situación parece no haber remontado durante el primer semestre de 2022. En concreto hay un descenso del 4,04 por ciento respecto al año anterior, lo que sitúa a las islas en la segunda mayor caída registrada a nivel nacional, detrás de la Rioja (8%).

En estos primeros seis meses han nacido 4.332 bebés, una cantidad que no dista mucho de la obtenida durante la misma época del año de 2021, en la que tuvieron lugar 4.514 alumbramientos. Esta circunstancia no sorprende si se tiene en cuenta que el INE lleva cinco años consecutivos anotando descensos desde junio de 2018, en el que se calcularon un total de aproximadamente 4.814 niños. Precisamente en el mes de agosto de ese mismo año, hubo un repunte de 988 nacimientos, sin embargo esa cifra no ha vuelto a ser alcanzada nunca más en ninguno de los siguientes años.

En este primer semestre, abril ha batido el récord de ser el mes con menos números de nacimientos, aproximadamente unos 635, al que le siguen febrero con 698, junio con 725, mayo con 707, marzo con 765. Por otra parte enero se coronó como el mes en el que más bebés nacieron en las islas con una diferencia de 171 respecto a abril, con un 808 de alumbramientos. La suma de todos ellos consigue el resultado de ser el semestre en el que Baleares ha contabilizado la tasa de natalidad más bajas desde que hay registros, que datan el año 1941.

La situación en el mismo semestre del año pasado no fue muy diferente a la actual, en la que el pico se situó en marzo con 873 y el mínimo se alcanzó en febrero con 671. Desde una perspectiva más general en este semestre solo se ha conseguido superar las cifras en los meses de enero con 103 bebés más y en febrero con 27 más respecto al mismo periodo de 2021. Por otro lado, hay que destacar que el repunte más significativo del año precedente a este fue durante el mes de octubre.

Esta caída no es una posición excepcional del archipiélago, sino generalizada a nivel nacional porque mientras en 2015 España contaba con 205.000 nacimientos, ahora la cifra que ha disminuido hasta 159.705, mil menos que en el mismo periodo del año pasado.

Datos de mortalidad

Un total de 5.567 personas han fallecido en Baleares durante este año hasta el 25 de julio, según el INE. Esta cifra es superior a la registrada en las mismas fechas durante los últimos años: 571 personas más que en la misma semana de 2021, 741 más que en 2020 y 732 más que en 2019. Además, también supera la mitad de los fallecidos durante el primer año de pandemia por el Covid-19 (8.693).

Los puntos con más defunciones producidas en 2022 se encuentran en las últimas semanas de enero y en el mes de julio. Baleares representa la quinta comunidad con un ascenso de mortalidad durante 2021, con una subida del 11,43%.

Desde 2019, la quinta semana de 2022 fue en la que se registraron más fallecidos en Baleares, con 242. Le siguen la cuarta semana de 2021 con 234 y la segunda semana del mismo año, con 232. Hasta la fecha, la semana con menos fallecidos de 2022 ha sido la cuarta (151).

En España, son 275.872 las personas que han fallecido hasta el 25 de julio de este año (semana 30), 13.317 personas más que durante la misma semana del año anterior. En 2020 fueron 294.939 las muertes registradas (19.067 más que este año), cifra relacionada de forma directa con el principio de la pandemia de Covid-19. Por otro lado, en la primera mitad de 2021 se produjeron 13.317 muertes menos que este año, y en 2019 fueron 26.413 menos las defunciones hasta el 25 de julio.