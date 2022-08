Teresa Bueyes: «El caso Cursach está a la altura de la trama de Villarejo»

Teresa Bueyes lleva años ejerciendo como abogada y es conocida porque ha representado a muchos personajes famosos. Compagina su labor de jurista con apariciones periódicas en programas de televisión. Actúa en el juicio del caso Cursach en representación de uno de los empresarios perjudicados en la trama.

¿Cómo entró en el caso Cursach?

Yo ya representaba a un testigo. Una de las víctimas, después de verme en la televisión, me llamó y me contó su situación. Me conmovió, porque su historia es dramática. Es un empresario que ha sido perseguido durante años por el grupo Cursach y por todos sus satélites. Ahora lo que buscamos es que se haga justicia.

¿Le ha sorprendido el caso?

Un conocido juez de Madrid ya me lo advirtió. Me dijo: «Teresa, prepárate para aterrizar en la Cerdeña de la Ndrangheta (mafia) en su época más sanguinaria.

¿Cómo terminará el caso?

También es una pregunta que me la planteo yo misma al ver las irregularidades tan insólitas que estoy viendo por parte del Ministerio Fiscal.

En su larga trayectoria, ¿había visto nunca un caso en el que el fiscal tache prácticamente todo un escrito de acusación que anteriormente había ratificado él mismo?

Jamás en mi vida profesional y menos cuando no se ha producido un acontecimiento relevante. Desde el inicial escrito de acusación, que con burdas tachaduras el fiscal nos presente este chapucero escrito de acusación.

«Penalva y Subirán han sido valientes e íntegros, no se merecen la situación que están viviendo»

¿Cómo interpreta la actuación del fiscal Carrau en este caso?

Como ya anunció en una de las sesiones del juicio, y por orden de mi cliente, voy a presentar la oportuna querella contra el fiscal Juan Carrau por la presunta omisión del deber de perseguir delitos.

¿Sospecha que detrás del juicio del caso Cursach hay intereses ocultos?

Prefiero no contestar. En estos momentos debo ser muy prudente en mis opiniones sobre este caso. Debo ser precavida.

¿Ha tenido algún choque personal con Bartolomé Cursach durante el juicio?

Parece que hubo un malentendido y después me pidió disculpas personalmente. Me pareció correcto.

Algunos abogados denunciaron que se sentían atacados por una publicación que realizó en sus redes sociales. También la acusaron de ser la portavoz del exjuez Penalva y del exfiscal Subirán.

Al único fiscal que conozco sobre este caso es a Juan Carrau, que por cierto me echó de su despacho, junto con mi compañero Carlos Muñoz, cuando le preguntamos dónde estaban reflejados en la acusación los hechos relativos a la plaza de las Pitiusas. Respecto al hecho de que algunos compañeros se hayan dedicado a hacer alusiones personales, supongo que lo que pretenden es hacer una defensa de sus clientes a través de sus conocimientos legales. Jamás me he referido a ninguno de ellos personalmente, porque yo defiendo a mi cliente con poderosos argumentos legales.

«Ninguna de las frases que escribí en mi Instagram iba dirigida a los abogados de la defensa»

El fiscal Carrau y el abogado de Sbert pidieron sanciones contra usted por la frase que escribió en su Instagram personal.

Afortunadamente el tribunal sabe quién pretende embarrar el procedimiento y por ello ni se ha planteado sancionarme por una situación que se produjo fuera del foro. Insisto en que ninguna de las frases que escribí iban dirigidas a ningún abogado del caso, sino directamente al fiscal. Ejercí mi libertad de expresión en un ámbito privado, porque mi perfil de Instagram es privado y no público.

¿Qué consideración le merecen el exjuez Penalva y el exfiscal Subirán?

A Penalva lo conocía cuando ejercía de juez y fue en su propio despacho. A Subirán no lo conozco, pero creo que han sido dos profesionales muy válidos, valientes e íntegros, y sobre todo no se merecen la situación que están viviendo. Me parece un escándalo.

¿Qué le parece que la Policía Nacional sostenga ahora que Penalva y Subirán crearon una organización criminal para investigar al empresario Cursach?

Forma parte del mundo al revés que se vive en Mallorca. En mi carrera profesional no había vivido nunca un caso como este. Sin ninguna duda el caso Cursach está a la misma altura que la trama Villarejo. La acusación de que juez y fiscal pudieron crear una organización criminal denota el nivel de inteligencia de los que han elaborado estos informes policiales. [Ríe].

¿Qué opinión le merece el tribunal que sentenciará el caso Cursach?

Creo que hemos tenido mucha suerte de que este tribunal enjuicie este complejo caso. Me gusta mucho que sea un tribunal compuesto por tres mujeres. Además, me consta que las tres magistradas son muy buenas profesionales y muy rigurosas en la aplicación de la ley.