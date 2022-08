Después del día más caluroso del verano, llegó la noche más tórrida. En la madrugada del sábado al domingo fue un auténtico desafío conciliar el sueño en muchos puntos de Mallorca. Los termómetros superaron los 30 grados en varios municipios de la isla, y en la gran mayoría se registraron temperaturas por encima de los 25. Fue la noche más cálida del verano, según informó la Agencia Estatal de Meteorología en Balears. Y fue precedida por un día que ya había sido el más tórrido del estío en la isla, con varias estaciones registrando valores récord que superaron los 40 grados.

Por la noche la estación de Palma-Portopí y la de Banyalbufar marcaron 32 grados de mínima, valores muy elevados y difícilmente compatibles con el sueño. Fueron los que registraron guarismos más altos, pero se quedaron cerca el port de Sóller y Santa Maria, que alcanzaron los 30 grados respectivamente. Las estaciones de Pollença, el aeródromo de Son Bonet y Escorca registraron 29 grados.

Fue una noche de bochorno en prácticamente toda la isla, ya que fueron pocos los municipios que no llegaron a los 25 grados de mínima.

Por la mañana los termómetros siguieron sin dar tregua a residentes y turistas, completando el fin de semana más caluroso de un verano ya de por sí sofocante. Porreres, con 41 grados, fue la localidad que marcó los valores máximos. También alcanzaron el umbral de los 40 grados Binissalem, Calvià, Llucmajor y Santa Maria.

En todo caso, no se llegaron a los valores absolutos tan altos del sábado, que en algunos puntos superaron los 42 grados.

Montuïri | El sábado batió el récord de Mallorca con 44,5º

La Aemet informó ayer de que Montuïri alcanzó el sábado una temperatura de 44,5 grados, por lo que esta localidad del Pla batió el récord absoluto de temperatura máxima en Mallorca desde que hay registros e igualó el de Baleares. Precisamente el mismo sábado Formentera se anotó los mismos 44,5 grados. El anterior récord de Mallorca lo detentaba Muro, que en julio de 1994 marcó 44,2 grados.

Descenso de temperatura y lluvia

Los termómetros darán un respiro a partir de hoy. El interior de Mallorca tiene aviso amarillo por temperaturas que pueden alcanzar los 37 o 38 grados, pero no se prevé que los termómetros lleguen a los 40 grados como estos dos últimos días. Las mínimas no superarán los 24, por lo que aunque las noches seguirán siendo cálidas no se llegará a los extremos de este fin de semana.

Las temperaturas seguirán en descenso a lo largo de la próxima semana, y es posible que hoy llueva con fuerza en el este y noreste de Mallorca, según informó ayer la Aemet. A partir del miércoles hay una elevada probabilidad de precipitaciones en toda la isla.