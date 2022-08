El líder del Partido Popular de Mallorca y portavoz en el Consell, Llorenç Galmés, exige a la presidenta Catalina Cladera que "respete" el acuerdo de patrocinio aprobado este miércoles en el patronato de la Fundación Mallorca Turismo y que contó con el apoyo del Partido Popular. Además, reclama que "no ceda ante las presiones" de sus socios de Més per Mallorca y Podemos: "No puede someterse a la voluntad de una minoría y echarse ahora atrás en un acuerdo que es bueno tanto para el Real Mallorca como para toda la isla".

Galmés defiende el acuerdo conseguido para el patrocinio durante los dos próximos años con el equipo mallorquinista, con la continuidad de la denominación Visit Mallorca Estadi, además de otras acciones promocionales para la isla que llevará a cabo el club deportivo en diferentes plataformas y que serán de alcance "tanto nacional como internacional". "Hablamos de un alcance directo de millones de personas que es positivo para Mallorca. Tampoco podemos olvidar que durante dos años lo Mallorca ha cedido desinteresadamente el nombre del estadio para contribuir a la recuperación económica de la isla después de la pandemia", destaca Galmés.