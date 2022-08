El grupo ecologista GOB criticó ayer la escasa actividad sancionadora de las infracciones de pesca, con 75 sanciones impuestas en Mallorca en 2021, por importe de 28.827 euros, cuando hay más de 40.000 licencias de pesca recreativa y por ello reclamó más vigilancia y control de las normas.

La mayoría de las sanciones impuestas en 2021 han sido a pescadores recreativos (57), pero también a profesionales (12), buceadores recreativos (2) y restaurantes (4), con multas que oscilan entre 30 y 3.200 euros, detalló la entidad en un comunicado.

Entre las infracciones más habituales figura la pesca sin licencia o con ésta caducada (con sanciones de unos 300 €), la pesca en el interior de instalaciones portuarias (30 euros), en zona de veda o reserva integral de reserva marina (900-1.000 euros) o la falta de etiquetado, nota de venta o documento de trazabilidad (700-1.000 euros), entre otros.

Del total de expedientes en aguas de Mallorca, 40 los ha iniciado la Guardia civil (18 la Patrulla Fiscal y de Fronteras y 4 el Servicio Marítimo Provincial); los inspectores de la dirección general de Pesca abrieron 12 expedientes, haciéndose cargo de las sanciones de los 4 restaurantes (por 4.420 euros).

Los inspectores de pesca del Ministerio abrieron 4 expedientes a pescadores profesionales; los de la Delegación de Gobierno 7 expedientes, la mayoría a pescadores profesionales por pescar en zona de veda dentro de una reserva marina.

Un total de 12 expedientes se han abierto por parte de los vigilantes de las Reservas Marinas de Mallorca, (7 Bahía de Palma, 2 Isla del Toro, 2 Llevant de Mallorca y 2 en el Migjorn de Mallorca). El GOB destacó las 19 infracciones dentro de las reservas marinas de Mallorca y manifestó su sorpresa por la escasez de sanciones en las del Llevant (2) y el Migjorn de Mallorca (2). Detalló que en la reserva del Migjorn los vigilantes sancionaron a un pescador profesional por no tener autorización y pescar con artes no autorizadas y a un recreativo por incumplimiento de la veda de raor y por capturar ejemplares con talla no reglamentaria.

«No parece que haya mucha actividad sancionadora en nuestra isla y nos preocupa», advirtió el GOB, que recordó que en 2019 había 273 licencias de pesca profesional en Balears y más de 40.000 licencias de pesca recreativa, que en la actualidad podrían haber aumentado «a cerca de 50.000).

Según la entidad ecologista, «sorprende que, con este volumen de actividad, no haya más sanciones a lo largo del año».

‘Raor’ Pesca evaluará 40 ejemplares por reserva para cotejar su evolución

La dirección general de Pesca se reunió ayer con los guardas de las reservas marinas y los inspectores de pesca de Balears y también del ministerio de Pesca con vistas a la campaña del raor, que empieza día 1 de septiembre, cuando se levanta la veda. Se trata de la especie más pescada por los recreativos de las islas. La pesca del raor está totalmente prohibida entre el 1 de abril y el 31 de agosto y solo se permiten capturar 50 ejemplares por licencia y día con un máximo de 300 unidades por embarcación. Con el objetivo de hacer el seguimiento de la evolución de la especie, este año los guardas e inspectores recogerán datos de 40 raors por reserva marina de interés pesquero. Anotarán datos como la medida, el sexo, la profundidad de pesca o si presentan alguna enfermedad, entre otros.