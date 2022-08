La Asociación de Empresarios Instaladores Eléctricos de Balears (ASINEM), corporación que engloba a 489 empresas del sector, estimó ayer que las medidas propuestas por el Gobierno no son eficaces para lograr el objetivo de reducir el consumo energético.

Sustentaron su apreciación recordando que los reglamentos a los que se hace referencia el decreto, el RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios) y el REEIAE (el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior), ya cuentan con criterios para que las instalaciones consuman lo menos posible.

Por tanto, estimaron que «la mejor medida que podrían tomar las Administraciones sería poner los medios necesarios para que se cumplan estos reglamentos y no añadir medidas adicionales que no se van a poder controlar ni medir», señalaron apuntando a la falta de inspectores para controlar que las medidas se están llevando a cabo.

Recordaron que su Asociación lleva años denunciando sin resultados un elevado intrusismo laboral, esto es, la ejecución de instalaciones por parte de empresas no regladas que ni realizan las instalaciones conforme a los reglamentos ni las tramitan por lo que quedan en un limbo y, por lo tanto, no existen de cara al órgano competente y no reciben ningún tipo de inspección ni control. «Insistimos por tanto en que la mejor medida es cumplir con los reglamentos ya existentes», subrayaron.

Por último, en relación a la obligación de disponer de un sistema de cierre de puertas adecuado, ASINEM recuerda que la mayoría de locales y edificios ya disponen de este sistema porque desde 2009 el RITE obliga a ello cuando el consumo de energía no es de origen renovable y las instalaciones de autoconsumo se han empezado a instalar mayoritariamente tan solo desde el año 2019.