Oliver, jefe de Microbiología de Son Espases: «La variante BA.5, al reinfectar a contagiados en Navidad, provocó la 7ª ola»

Antonio Oliver, jefe de Microbiología de Son Espases, da dos buenas noticias: la primera, que esta séptima ola de covid lleva tres o cuatro semanas en franco declive. Y la segunda, que la subvariante vírica conocida con el nombre de Centaurus aun no ha sido detectada en Balears ni, por otra parte, en España.

«En estos momentos circulan las variantes BA.5 y BA.4, la primera de ellas más predominantemente ya que provoca el 90% de los contagios», comienza el experto revelando que las variantes BA no son otra cosa que una evolución de la ómicron.

«La BA.1 provocó la oleada de contagios de las pasadas navidades y la BA.2 es la que más circuló hasta principios de junio, cuando ambos linajes fueron reemplazados por los BA.4 y BA.5. Ambos son más contagiosos que sus precedentes y, lo que ha sido más determinante para provocar la séptima ola, tenían un mayor capacidad de reinfectar a los contagiados las pasadas navidades por las variantes anteriores», revela.

Preguntado sobre qué ha pasado con la BA.3, el experto detalla que sí ha sido descrita pero que no se ha diseminado causando muchos contagios.

Volviendo sobre la emergente Centaurus, Oliver minimiza su importancia e informa de que surgió en la India como muchas otras y que ya se ha diseminado por varios países entre los que afortunadamente no se encuentra este. «Sería la BA2.75 y como el resto no pasa de ser una subvariante de la ómicron», concluye el responsable del laboratorio de Microbiología admitiendo no obstante que en estos momentos está bastante diseminada.

Un tercio de los ingresados

Por otra parte, en la comunicación semanal que hace de los casos de covid-19, Salud diferenció ayer a los pacientes hospitalizados en estos momentos por diferentes causas que han dado positivo (212 de los que 198 estaban en planta y el resto en la UCI) de los que ingresaron a consecuencia de la propia enfermedad pandémica que, según las cifras facilitadas, eran 72 de los que 65 estaban en planta y 7 en unidades de críticos y que por tanto tan solo suponen un tercio del total.

También se informó ayer de 13 nuevos fallecimientos que elevan el total de óbitos por esta causa hasta las 1.487 aunque diez de esas defunciones se produjeron en mayo y se han atribuido a la covid-19 en estos momentos. En las residencias de ancianos había ayer 27 usuarios afectados aunque tan solo dos precisaban de hospitalización, ambos en Mallorca.