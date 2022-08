Usuarios del TIB: «Es necesaria toda medida que potencie el transporte público»

La Estación Intermodal de Palma se llena de residentes y turistas buscando transportes que les conduzcan fuera de la ciudad día tras día. Ya sea para ocio, trabajo o residencia, cientos de personas pasan por esta estación con la intención de desplazarse de forma más rápida y menos contaminante.

Ahora, estas necesidades básicas serán más accesibles para todas las personas gracias al descuento que se ofrece a los poseedores de la Tarjeta Intermodal y a la gratuidad del servicio en tren y metro.

Este periódico se desplazó ayer hasta la Estación Intermodal para escuchar de primera mano las satisfechas declaraciones de los ciudadanos.

«Toda medida que potencie el uso del transporte público, a me parece muy necesaria» asegura Toni Angulo, quien se alegra de poder tener una opción más económica al uso del vehículo. «Yo soy el primero que no cogía el transporte público por dos motivos, el primero porque considero que tiene carencias respecto a redes y conexión, y luego por el tema del precio» añade el joven, quien además menciona que esta reducción llega en buen momento debido al precio actual de la gasolina. «Vivo en Marratxí, esto me beneficia muchísimo, a pesar de que, en mi opinión, este servicio cojea en la isla» concluye Toni.

Para un gran número de estudiantes esto también implicaría que sus recorridos diarios a la UIB, en tren o metro, ahora se podrán realizar sin ningún costo. Lo que implicaría un ahorro exponencial para estas familias.

«A mi me parece buena idea, pero creo que también se podría haber bajado para aquellos que no tienen tarjetas» ofrece Paula Pizá, debido al elevado precio que pueden presentar ciertos transportes en TIB. Una opinión que comparte Illa Rigo, que añade como las medidas que se han tomado con el metro, podrían ofrecerse en TIB para los usuarios de la Tarjeta Intermodal.

Está reducción se agradece sobre todo por los usuarios constantes de este servicio. «Yo lo uso mucho y a veces los precios eran bastante caros, así que me parece genial», declara Alicia Paloma Santacruz. Afirmación que se ha visto en más casos, como el de Pepi Sánchez, que agradece esta ayuda a la parte de la ciudadanía «obrera», que ya presenta dificultades económicas. «Además, yo soy pensionista, así que se agradece la ayuda» afirma la mujer.

«Me parece bien que se fomente más este tipo de transporte y que no se use tanto los vehículos particulares, menos contaminación» asegura Gaspar, conductor del TIB.

Unas medidas que, en general, han sido recibidas con los brazos abiertos por los usuarios.