Despús-ahir la presidenta Armengol va anunciar la gratuïtat de l'educació 2-3 anys a partir del curs vinent. Com a batle d'esquerres ho celebr, és un acte de justícia social. Ara bé, com a batle de Deià he de dir que no està bé fer anuncis que faran i pagaran els altres. 👇🏻🧵