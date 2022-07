"Después de cinco años tratando farmacológicamente la hepatitis C prácticamente ya no quedan pacientes sin tratar de los que pueden transitar con normalidad por los circuitos asistenciales salvo algún despistado que es diagnosticado en algún centro de salud", comienza la hepatóloga de Son Llàtzer Angels Vilella que coordina un proyecto para llevar estos tratamientos a los usuarios de drogas, el colectivo donde esta enfermedad vírica es más prevalente y que tradicionalmente no tenían acceso a ellos.

La doctora Vilella explica que un proyecto internacional convocado con este fin por la farmacéutica Gilead, Balears fue uno de los quince programas galardonados, el único de ellos en España. Y gracias a su dotación económica, cerca de 300.000 euros en dos años, ya lo han implementado en esta comunidad autónoma. La hepatóloga detalla que pese a ser elegido en 2019, la covid ha provocado que se comenzase a desarrollar en abril de 2021. En este año largo han sido cribados un total de 1.027 pacientes procedentes de Unidades de Conductas Adictivas (UCA) en los que en un 30% de ellos se hallaron anticuerpos del virus (339 pacientes), esto es, que habían estado en contacto con él, mientras que el 12% (124 pacientes) tenían la infección activa. Vilella se ha congratulado que 106 personas ya han comenzado el tratamiento y que, de ellas, 81 lo han acabado con un 93% de curaciones, porcentajes muy similares a los que se dan entre la población general que se somete a estos tratamientos. La hepatóloga, que explica que facilitan el diagnóstico y el acceso a los tratamientos a este colectivo con toma de muestras en las propias UCA, consultas telemáticas y prescripción y traslado de medicamentos desde las farmacias hospitalarias a los dispositivos en los que tratan sus adicciones, se marca como objetivo para este segundo año del proyecto cribar a las personas usuarias de los programas de metadona, colectivo que solo ha sido diagnosticado en un 50% pese a que la prevalencia de la enfermedad activa entre ellos ronda el 30%, casi uno de cada tres. La coordinadora del programa, que resalta que es un trabajo de equipo en el que participan las UCA, Atención Primaria, Afers Socials. Projecte Home, Metabus, los servicios de Microbiología de los hospitales públicos así como los médicos de los centros penitenciarios de Balears, revela que las personas con problemas de adicción que han sido tratadas gracias a este programa han referido que se sienten agradecidos por que, "por primera vez, se sienten tratados como pacientes normales, que ya no tienen la sensación de que son de segunda. Y esto queda demostrado con que menos de un 5% de ellos han rechazado participar en el proyecto", se ufana. Concluye Vilella estimando que un 0,8% de la población española ha estado en contacto con la hepatitis C en algún momento y que el 0,2% tendría la infección activa. Tras la generalización de los tratamientos farmacológicos curativos, la experta apunta a que los consumidores de drogas endovenosas, los politoxicómanos y los que toman sustancias por vía inhalada son los principales afectados por el virus en la actualidad aparte de, a nivel general, los varones homosexuales que participan en actos sexuales multitudinarios.