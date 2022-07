Sol Sanz: «Hay pacientes que no pueden esperar meses por una prueba»

Debido a la saturación que sufre la sanidad pública, sobre todo después de la pandemia, es habitual que un paciente de la isla tenga que esperar meses para que le realicen una prueba diagnóstica. Esta espera, muchas veces, se traduce en una situación de profunda angustia para el paciente, porque no sabe si la prueba que le van a realizar confirmará, o descartará, cualquier enfermedad grave. Ante esta situación la red asistencial Juaneda ha creado un programa especial, que dirige Sol Sanz. Se trata del programa Juaneda Accesible, que consiste sobre todo en atender de inmediato a un paciente, aunque no disponga de un seguro privado o tenga dificultades para pagar una prueba médica, con la finalidad de obtener un diagnóstico inmediato. Sol Sanz sigue las directrices que marcó el grupo sanitario, que detectó el problema de retraso asistencial que sufría la sanidad pública tras la pandemia. El programa, según explicó su responsable, va dirigido sobre todo a las personas «que no pueden esperar para saber si sufren alguna enfermedad, pero que no pueden resolver esta duda porque les han dado cita dentro de unos meses para hacer una prueba de diagnóstico en la sanidad pública», según detalló su coordinadora.

Sol Sanz explicó que, si bien es cierto que la sanidad privada se debe pagar, con este programa se pretende fijar un precio específico en consonancia a la situación personal de cada paciente. Es decir, lo importante es la asistencia médica inmediata y después ya se busca un sistema para que el cliente pueda pagarla. La coordinadora del programa señaló que para que este proyecto tenga éxito es muy importante que la relación con el paciente sea muy cercana. «Ofrecemos un apoyo personal a cada paciente y realizamos un seguimiento médico de primer nivel. Los pacientes tienen a su disposición todo el equipo médico de la red asistencial Juaneda, dispuesto a intervenir de inmediato cuando es necesario». Sol Sanz explicó que es habitual que se encuentre con casos de pacientes que están preocupados porque temen sufrir un problema grave de salud, pero que no pueden confirmarlo porque la sanidad pública no les puede atender de inmediato. Considera que es necesario entender la situación de estas personas, que acumulan una gran angustia, pero que no se plantean acudir a la sanidad privada porque creen que no la podrán pagar. Sol Sanz afirma que debe desaparecer el tópico de que la sanidad privada no se puede pagar, salvo que se cuente con un seguro médico. Explica que uno de los objetivos de este programa es que el paciente no acuda a la clínica privada porque sospeche que no podrá pagar la asistencia. «A cada paciente se le hace un presupuesto personalizado y se estudia cada caso particular. Pero lo importante es que ningún paciente se quede sin asistencia por falta de medios económicos». La responsable del programa afirma que este proyecto está teniendo mucho éxito y destaca el caso de una mujer que se le detectó un tumor grave y que al día siguiente ya era intervenida. Si hubiera esperado a que la Seguridad Social le hiciera la prueba de diagnóstico, su situación médica habría sido mucho peor». La coordinadora asegura que con este proyecto no se pretende cuestionar el trabajo de la Sanidad Pública, sino todo lo contrario. Aboga por una coordinación público-privada, que prime la calidad asistencial a cada paciente por encima de cualquier otra circunstancia. Sanz considera que sería muy positivo que esta coordinación se produjera, sobre todo, con los médicos de atención primaria, que son los primeros que atienden el problema que presenta cada paciente y que después derivan a otros servicios para realizar las pruebas necesarias que ayudan a determinar el diagnóstico. Sol Sanz está convencida del éxito de este programa, porque se ofrece a todo paciente, con independencia de su situación económica, que precisa una ayuda médica inmediata.