La presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, ha afirmado esta mañana en una entrevista en IB3 que "trabajo para que Vox no sea decisivo" en las islas e insiste en que esta formación no está subiendo en votos. Además, ha recordado que en Andalucía no han tenido "el resultado que esperaban" y ha avisado al PSOE de que no acepta lecciones sobre pactos: "Si gano las elecciones me presentaré a la investidura y los socialistas tendrán una responsabilidad sobre qué hacer con sus votos". Asimismo, ha explicado que "Baleares no es Andalucía, ni Madrid ni Castilla y León" y propone un partido con "acento propio y que se siente muy cómodo en un proyecto español".

La líder 'popular' ha hablado también sobre la temporada turística y ha insistido en que "no tiene que producirse un cambio de modelo, sino una mejora" para poder "crecer mejor" ya que, según defiende, "ninguna economía del mundo tiene por bandera el decrecimiento". Sostiene que la presidenta del Govern, Francina Armengol, no ha sabido "gestionar el éxito", una realidad de saturación que "sentimos todos" por los problemas con los recursos hídricos, la falta de taxis y transporte publico o la llegada de turistas. Así, ha incidido en que uno de los grandes problemas es que no se está persiguiendo la oferta turística ilegal y ha descartado limitar la compra de viviendas por parte de extranjeros como se ha planteado desde Podemos y Més porque es "ilegal" y se trata de "humo de partidos agotados que no saben como solucionar el problema de la vivienda". En este sentido, propone una bajada de impuestos, que el Govern avale a los jóvenes para que se puedan comprar una vivienda y ataca la okupación ilegal: "La propiedad privada se defiende sin paliativos". Prohens ha reiterado su intención de eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones porque es "injusto, confiscatorio y va a las rentas medias".