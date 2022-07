La ausencia de taxis derrotará al Govern en las autonómicas

El fin último que persigue el cambio climático no es la extinción de todos los seres humanos, sino obligarles a vestir las horrorosas bermudas. A propósito de acontecimientos ridículos, la guerra de las Jerónimas no es religiosa sino hotelera sin más, en esto ha degenerado el catolicismo. Los mercaderes quieren adueñarse del convento. Recuerden dónde leyeron antes la psicodélica peripecia de la anterior priora de la ejemplar orden. «Ejemplar» como en la monarquía ejemplar de Juan Carlos I.

O ejemplar como el episcopado de Sebastià Taltavull, que debe andar ya por la sexta dosis. Mientras tanto, el responsable de la Oficina de Protección de la Corrupción (OPC), dado que en seis años no ha desvelado una sola irregularidad, trampea para proteger a los altos cargos de izquierdas que también se apropiaron indebidamente de vacunas. Es decir, que las robaron. Desocupado se vive mejor, y seguro que la OPC no va a entretenerse en comprobar si la consellera Patricia Gómez sabía que un tal Juli Fuster había metido a su departamento en un condenado lío. (¿Trae hoy algún asunto concreto, o piensa arruinarnos el domingo con sus divagaciones?)

Los turistas ingleses viajarán a Mallorca para refrescarse del calor aterrador en su país, y prometo no volverme a despistar. Los votantes del PP disputamos alborozados sobre la causa exacta que descalabrará al Pacto de Progreso. El Govern de ultraizquierda debería calcular cuántos votantes pierde cada día que Cort se somete a los taxis que no trabajan en el núcleo de Palma, y que en el último recuento no votaban socialcomunista. Puede encomendarle la contabilidad de votos extraviados a la OPC, a falta de otra tarea. La fórmula «el taxi se autorregula» debe ser una broma del concejal responsable de Cort. ¿Se autorregulan como en «Juan Carlos I se autorregula»? Entendemos el miedo, porque estos no se manifiestan con confeti, así que están exentos de la fiscalía.

La ausencia de taxis se las basta para derrotar al Govern en las próximas autonómicas. Ni siquiera han mejorado la banda sonora de los radiotaxis que nunca responden, para aliviar musicalmente el insulto a los palmesanos que se han creído los muy ingenuos que esos vehículos circulan a su disposición. Eso sí, a 200 mil euros la prima de jubilación por coche. Imponiendo su inexistente servicio a un millón de mallorquines.

Hacen falta más taxis, no más taxistas vinculados a los vigentes. Y si los taxis no existen, tampoco existen los taxis piratas. Es curioso que la iniciativa privada no haya corregido el problema de inmediato, por el mismo procedimiento que sirve para que la prohibición del alquiler turístico haya inundado Palma de turistas que arrastran sus maletas a los pisos contratados ilegalmente. Todos deberíamos disponer del teléfono de algún conductor samaritano que nos auxilie en caso de necesitar un coche, dado que el carísimo ayuntamiento solo «estudia» y «evalúa».

En la pandemia, los sanitarios tuvieron que efectuar trabajos al margen de su especialidad o incluso de su titulación. Esa versatilidad puede aplicarse a la carretera sin mayores víctimas ni victimismos. La carísima OPC podría destinar sus extraordinariamente bien pagados altos cargos a la conducción, aunque el Govern piense que esta institución le resulta muy útil en su actual labor obstructora.

Déjate de cierres anecdóticos y temporales en Magaluf y demás geografías pintorescas, mientras el turismo de borrachera satura las urgencias de Son Espases. Cuando en un local le pegan una patada mortal a un joven y no pasa nada más que un fenomenal artículo de Àngels Fermoselle, empieza a plantearte preguntas. Con lo fácil que fue identificar y juzgar a independentistas que ni siquiera estaban ahí.

Cada vez que ibas al Parlament a cubrir una sesión en la que intervenía Joan Francesc López Casasnovas, volvías a casa más inteligente. Tras una sesión parlamentaria actual, regresarás más menguado. Sin palabras, no hay democracia. El profesor menorquín creía en la sociedad que estaba ayudando a construir. Los actuales no sirven ni para una fiesta de sobremesa con cuñados. Cualquier día de estos añoraremos a Gabriel Cañellas.

Reflexión dominical botellera: «El pesimista ve la botella medio vacía cuando está llena».