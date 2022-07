El obispo se negó a visitar Sant Jeroni si no iba acompañado

La sentencia judicial sobre la propiedad del convento de Sant Jeroni no solo no ha resuelto el conflicto entre las monjas y el Obispado, sino que todavía ha distanciado más las posturas que ambas partes defienden sobre esta polémica.

El pasado sábado, la monja federal de la congregación de las Jerónimas, Natividad Sanz, llamó por teléfono al obispo Sebastià Taltavull. Según detalló ayer la religiosa, el prelado se mostró sorprendido por la llamada. La conversación, lógicamente, versó sobre el conflicto que existe por el edificio histórico y la religiosa le ofreció a Taltavull la posibilidad de que visitara esa misma tarde el convento. Este oferta, según la monja, fue rechazada por el obispo, que le dijo que no visitaría el convento si no lo hacía acompañado de sus colaboradores. «Ha permitido entrar a todo el mundo en el convento menos al obispo», le reprochó Taltavull a la religiosa, que le contestó que no aceptaba estas condiciones para realizar la visita. La versión del Obispado, en cambio, es muy distinta y se sostiene que las monjas nunca han permitido a Taltavull realizar dicha visita.

Según explicó la religiosa, en los últimos años el Obispado se ha mostrado muy obsesionado por conseguir que las monjas entreguen las llaves, bajo la excusa de que la Justicia avaló que la Iglesia podía registrar a su nombre esta propiedad. Las monjas siempre se han opuesto a dicha entrega, porque interpretan que el conflicto sobre la propiedad del convento todavía no se había resuelto en los tribunales.

Una de las maniobras por conseguir las llaves que recuerda la monja fue una llamada de un individuo, que se las pidió para solucionar una gotera que nacía en una iglesia del Obispado y que perjudicaba al convento. La religiosa no quiso entregárselas, pese a que fue amenazada con ser denunciada. Después ella misma comprobó que la gotera no tenía importancia.

La disputa entre las Jerónimas y el Obispado de Mallorca se inició en la época de Javier Salinas, pero ha continuado ahora en la etapa de Taltavull. Sor Natividad explicó que ha mantenido varias reuniones con el obispo actual, que heredó este problema, para llegar a un acuerdo, sin renunciar jamás a la propiedad del convento, pero que estos encuentros no han hecho más que empeorar la situación. La reunión más desagradable que recuerda se celebró en el convento de Inca y el clima fue muy tenso, según detalló ayer la religiosa. También recuerda sor Natividad un encuentro previo que tuvo en Roma con el entonces obispo, Javier Salinas. Según ella, el Prelado se comprometió a reconocer a la congregación la propiedad del convento, pero que después no cumplió su promesa. «Salinas nos dijo que el edificio ya estaba inmatriculado y que ya no podía hacer nada».

La religiosa señaló que en ese momento existían sospechas de que el convento se iba a vender y que una monja de su congregación habría propuesto la venta, conjuntamente con el Obispado. Sin embargo, en estos momentos el proyecto de venta está más que descartado y el deseo de la congregación es que el convento siga siendo un espacio de contemplación religiosa. La monja federal reconoce que es muy difícil que otra congregación entre a vivir al convento de Palma, por la falta de vocación, pero que es un proyecto sobre el que está trabajando. La religiosa insistió en el pesar que le supone mantener en el tiempo este conflicto entre instituciones religiosas.