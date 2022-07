Bernardí Comas, jefe de Urgencias de Son Espases: «La falta de camas nos distorsiona y merma la intimidad de los pacientes»

Una de la situaciones más estresantes que ha vivido se remonta a hace pocas semanas, cuando tenía a 60 pacientes pendientes de cama. Por eso pide soluciones para la Atención Primaria y que se creen los dispositivos asistenciales para evitar que los pacientes sociosanitarios saturen los hospitales de agudos.

¿Cómo prevé que transcurra lo que resta de verano?

No me atrevería a hacer grandes pronósticos y, cuando tienes incertidumbre, lo mejor que puedes hacer es planificar esa incertidumbre. Yo no sería optimista porque sigue habiendo mucha población flotante y la gente joven no usa la mascarilla en los espacios cerrados por lo que la posibilidad de que venga otra ola es perfectamente factible.

¿Una octava ola?

Puede ser. La última ha sido más leve que las anteriores por el efecto de la vacuna. Pero a medida que pase el tiempo, su efecto inmunológico cae y aumentará la posibilidad de infección. No quiero ser alarmista, pero hay que prever escenarios complicados y estar preparados para afrontarlos.

¿Qué les diría a las personas con edades avanzadas que pasan mucho tiempo en Urgencias?

En primer lugar, pedirles disculpas. Muchas mañanas al llegar paso por las zonas donde están esperando cama de hospitalización para disculparnos porque están en unas condiciones donde la confidencialidad y la intimidad son muy cuestionables, no son las adecuadas. Por otra parte, hay que decir que desde el punto de vista asistencial están perfectamente tratados, que están atendidos por profesionales sanitarios completamente implicados en lo que están haciendo.

El otro día la consellera Gómez aseguró en el Parlament que los pacientes de Urgencias tienen la intimidad asegurada...

Es cierto que este servicio fue reformado y ampliado hace cuatro años y las obras estaban específicamente orientadas a garantizar la intimidad y la confidencialidad de los pacientes y el trabajo de sus profesionales. Este servicio está preparado para atender quinientas y hasta seiscientas urgencias diarias. El problema que tenemos es conseguir una cama para hospitalizarlos y esto es lo que nos crea una distorsión muy importante a la hora de trabajar y además merma la intimidad del paciente.

¿Qué es lo más le quema de su trabajo?

La queja justificada de los pacientes y que no pueda hacer nada para solucionar el problema. Y más que quemarme me preocupa la sobrecarga laboral que tienen mis compañeros. Verlos cansados me genera una preocupación y uno de mis objetivos fundamentales es ser una persona facilitadora del trabajo de mi equipo. Tengo claro que trabajo para el paciente pero para que esté bien atendido el profesional tiene que estar motivado y tiene que trabajar en unas condiciones adecuadas. Ese es mi objetivo doble y complementario.

¿Ha distorsionado mucho su planificación los contagios por covid?

No, no hemos tenido muchos contagios porque el personal ha adoptado las medidas de precaución adecuadas.

¿Cómo se desahoga en sus días libres?

El pilar de mi vida es mi familia y me desahogo estando con ella, me gusta el mar y navegar con ella. Ese es mi hobby y me permite olvidarme de las situaciones de estrés que pueda haber. Mi familia y el mar. Siempre que puedo vamos a una pequeña casa que tenemos en sa Ràpita.

¿La situación más estresante que ha vivido?

En las últimas semanas, ver que teníamos 60 pacientes pendientes de ingreso y que era una situación compleja de difícil solución.

¿Qué pediría para mejorar su servicio?

Pediría que a nivel global se piense en el paciente. Solucionar los problemas de la Atención Primaria porque al final repercuten en los hospitales y la solución del paciente sociosanitario, crear los dispositivos necesarios para que no ingresen como ahora en un hospital de agudos.