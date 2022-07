Pimeco acusa a PIMEM de fragmentar el comercio

La asociación de comercio Pimeco acusó ayer a la patronal PIMEM de estar fragmentando al sector tras haber aprobado su expulsión e incorporado una nueva organización (Pimem-Comerç), además de rechazar la acusación de impago de cuotas.

Desde Pimeco se responsabiliza a PIMEM y a su presidente, Jordi Mora, de estar perjudicando a los comerciantes de Mallorca al debilitarles creando una mayor división entre las asociaciones que les representan. Hay que recordar que en estos momentos hay en la isla tres patronales de este sector, como son Afedeco, vinculada a CAEB, Pimeco, y Pimem-Comerç, siendo esta última la que forma parte de PIMEM. Afedeco y el sindicato UGT, mayoritario en este sector, han reconocido que no es lógica la existencia de tantas patronales.

Sin embargo, Jordi Mora rechaza estas acusaciones, alegando que Pimem-Comerç «viene a sumar y no ha dividir», y defiende la aparición de una nueva patronal «formada por gente con ganas de hacer cosas nuevas y que quiere poner en marcha un proyecto de digitalización muy potente».

Por otro lado, desde Pimeco se insiste en que no debe ninguna cuota a PIMEM. El presidente de la primera, Antoni Fuster, defiende que cuando se firmó la adhesión de su asociación a la federación en 2018, tras una primera crisis entre ambas partes, no se estipuló el pago de ninguna cantidad económica, por lo que no existe la menor morosidad.

Pese a ello, no se oculta que la pretensión por parte de PIMEM de percibir ese dinero, pese a no hacer uso de ninguno de sus servicios, ha sido una de las causas de la ruptura entre ambas partes, a lo que se suma el reconocimiento de que las relaciones han sido malas.

Un punto sobre el que Fuster viene haciendo hincapié es en que no se le dejó participar en la asamblea que PIMEM celebró el pasado miércoles y en la que se aprobó su expulsión por unanimidad, de ahí que se considere que se han vulnerado los derechos de Pimeco, ya que en ese momento todavía formaba parte de la citada federación.

Fuster ha anunciado que el próximo lunes comparecerá públicamente para dar mas explicaciones de las medidas que piensa adoptar. Por su parte, Jordi Mora ha señalado que la expulsión será comunicada oficialmente a Pimeco en un plazo aproximado de dos semanas.