Eduardo Soriano, presidente de la Cámara de Comercio de Mallorca: «Madrid no comprende lo que es Balears y hay que cambiar esa mentalidad»

Eduardo Soriano fue elegido el pasado jueves presidente de la Cámara y también está al frente de la sociedad de garantía recíproca ISBA

Usted afirmó tras su nombramiento que se aproximan ‘tiempos movidos’. ¿Qué podemos esperar?

Con las noticias que hay, no podemos augurar algo pacífico y un camino de rosas. Y hay muchas cosas por hacer, lo que provoca que haya movimientos y cambios a los que a veces la gente es reacia.

¿Balears tiene una situación de mayor resistencia por las características de su economía?

Las islas presentan menos riesgos. Durante la pandemia se han dado muchas facilidades a las empresas y autónomos en el terreno financiero, ha habido muchas ayudas, como las aportaciones a fondo perdido del Govern. Todo eso ha ayudado un montón. Pero llega un momento en el que esto se va acabando. Durante la temporada turística la gente no se queja, pero esta situación va a ir cambiando. Esperábamos tiempos peores y de momento no ha sido así, porque la recuperación está coincidiendo con las fechas de devolución de esas ayudas.

Usted hablaba de que algunas medidas que se están tomando le generan dudas.

Sí, pero depende de cada sector. Pienso que todas las ayudas son bienvenidas, aunque yo prefiero que las cosas salgan adelante por sus propios medios y las subvenciones no me gustan demasiado. Creo que cuando se adopta una medida para solventar un problema, tiene que ser para un problema muy concreto, el café para todos no funciona.

Otra de sus afirmaciones es que nos enfrentamos a una inflación atípica. ¿Existe el riesgo de que desestabilice la economía e incluso la política?

Esta inflación no es la clásica, provocada por un exceso de demanda y de gasto y que se afronta subiendo los tipos de interés para apaciguar el consumo. Esta viene por otros motivos, y uno es que hay una escasez de oferta, lo que genera un encarecimiento de las materias primas, algo que sufre todo el proceso productivo y que no siempre es fácil de repercutir en los precios de venta. El riesgo es que para equilibrar las cuentas se opte por reducciones de plantilla. Si en este marco se suben los tipos de interés, lo que se puede provocar es que las empresas se hundan todavía más. También soy de la opinión de que los precios que se manejaban antes de la pandemia eran muy bajitos. Pero no creo que con el tiempo vuelvan al punto de origen, se van a quedar altos.

¿Cree que es necesario un pacto de rentas entre patronales y sindicatos?

Creo que sí. Pero es difícil. Hay mucha cabezonería por ahí.

Usted también preside ISBA y ha tenido que analizar la situación de muchas empresas que han necesitado ayuda. ¿El tejido empresarial balear goza de buena salud?

En general, no lo veo muy tocado. La pandemia ha servido para hacer una criba de empresas que no andaban demasiado bien y se han apartado. Han ido desapareciendo sin crear demasiados problemas, y hasta ahora la morosidad no ha sido importante. La mayoría de las que han llegado hasta aquí, podrán seguir adelante.

Usted defiende que una de las funciones de la Cámara es ayudar a las empresas a reforzarse. ¿Cómo lo piensan hacer?

Todas las actuaciones del equipo directivo de la Cámara deben se surgir del Plenario, y es algo que deseo potenciar. Que se debatan los problemas de los empresarios y las posibles soluciones, con propuestas que los que estamos al frente asumiremos para trasladarlas a quien corresponda.

La presidenta del Govern y usted insistieron en la necesidad de una colaboración público-privada. ¿Pero ésta es fácil con algunas formaciones políticas cuya ideología está muy distanciada de la mentalidad empresarial, como Podemos?

No es fácil, lo complica todo un poco. A veces he pensado que a algún partido político le sobra el acompañamiento, y se toman decisiones que si fuese solo no las tomaría. Es algo que condiciona un poco. Pero la colaboración público-privada es posible, porque lo que está bien, está bien. Si haces algo positivo, todo el mundo se sube al carro.

Balears tiene unos costes por la insularidad y paga los carburantes más caros de España. ¿Eso no nos puede perjudicar más con una inflación al alza?

Eso nos perjudica desde hace tiempo. Buena parte del tejido productivo de las islas se ha ido a hacer puñetas, y ya ni hay bisutería, ni calzado, ni ganadería, ni agricultura. Casi todo viene de fuera y no hemos prestado la atención que todo este tejido productivo merecía. La culpa no la tiene el turismo, sino que se han dejado de hacer cosas porque no son competitivas frente a lo que viene de fuera.

¿Madrid sigue mirándonos como una comunidad rica?

Madrid sigue sin comprender a Balears. Pero hay que cambiar esa mentalidad y seguiremos yendo a Madrid para conseguirlo. El Govern balear va a tener nuestro apoyo total en este aspecto e iremos de la mano.

Una de las funciones de la Cámara es ayudar a las empresas mallorquinas en su internacionalización. ¿Es posible cuando la inmensa mayoría de ellas son pequeñas y medianas?

No tenemos muchas empresas que puedan hacerlo, pero podemos ayudar a promocionarlas y lo hacemos. Volviendo a los coste de la insularidad, éstos hacen que no seamos competitivos en ninguna parte.

¿Cómo debemos gestionar las ayudas europeas que vamos a recibir?

Se deben de adjudicar a proyectos muy concretos y que estén muy bien analizados, y que de una forma rigurosa cumplan con los objetivos para los que se han dado esos fondos. Deben financiarse acciones que beneficien al conjunto de los baleares y no inventarnos iniciativas solo para poder cobrarlos. A veces te preguntas ¿para qué invertir en esto? Cámara puede ayudar a la hora de fijar los objetivos.

La conselleria de Sectores Productivos es tutelante de la Cámara. ¿Le parece correcto que fijara un perfil del nuevo presidente cameral en el que usted no entraba al reclamar que fuera una mujer?

Yo no entraba en ese perfil ni en el que al parecer reclamaban algunas asociaciones empresariales, porque no he estado en ninguna patronal y además me importa un pepino. El sistema, ojo, no la patronal en si. Porque lo que he visto en algunos casos es que no hay verdadera vocación de remar todos juntos en la misma dirección, sino que prevalecen los intereses particulares de algunos y las politiquillas en el mal sentido. Y tiene que haber una Administración tutelante, pero no una Cámara sometida.

En el Pleno hay cinco mujeres de 42 miembros. ¿Qué hay que hacer para que más empresarias den un paso al frente?

A mi me gustaría que sucediera. En la comisión ejecutiva hay tres de ellas. A mi me encanta que las mujeres participen en las decisiones, pero el plenario lo eligen las empresas. Ojalá se presentaran más.