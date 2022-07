Por primera vez Prensa Ibérica ha convocado los Premios Pueblo del Año con los que se pretende visibilizar, cuidar e impulsar los pueblos españoles y el entorno rural. Los galardones distinguen entre tres ámbitos de actuación diferentes: agricultura, marítimo y cultural, poniendo en valor diferentes aspectos de la personalidad de los municipios que participan. Después de recibir las candidaturas, un jurado formado por Antoni Salas, presidente de la FELIB; Bernardino Jaume, de Renault Llucmajor; Xisco Martorell, presidente de ASIMA; Sebastián Oliver, gerente de Diario de Mallorca; Felip Munar, presentador de Uep Com Anam en IB3 y Pere Estelrich, coordinador del suplemento Bellver; fue el encargado de elegir tres finalistas en cada categoría.

El voto popular, que podrá emitirse hasta el 18 de julio, decidirá qué pueblos resultan ganadores. Las personas que quieran votar tienen que entrar en www.mejorpueblo.es/mallorca-baleares. Los candidatos de la categoría agrícola son Manacor, Poreres y sa Pobla. En la cultural han resultado finalistas Alcúdia, Cadepera y Manacor; y en la categoría marítima, Alcúdia, Calvià y Llucmajor.

El próximo 21 de julio, a las 19:00 horas, el Club Diario de Mallorca acogerá la gala en la que se darán a conocer el nombre de los ganadores. Las personas que deseen acudir a la entrega de premios tienen que inscribirse en www.clubdiariodemallorca.es.

Alcúdia

Alcúdia no es solamente uno de los pueblos más bonitos de Mallorca, si no que también es heredero de un patrimonio histórico y cultural relevante. Destacan sus dos recintos amurallados, uno medieval y otro renacentista; declarados Conjunto Histórico Artístico y los restos de la ciudad romana de Pollentia, con el imponente teatro, único en Mallorca. En su moderno Auditori, se programa teatro, circo, danza, jazz o cine. Este espacio permite acoger actividades culturales durante todo el año y su oferta ya es un referente en la agenda cultural mallorquina. La Biblioteca de Can Torró, inaugurada en 1990 es un espacio abierto a todos los ciudadanos donde se programan diversas actividades culturales.

Capdepera

La importancia del patrimonio cultural de Capdepera está fuera de duda. El municipio alberga algunos de los monumentos más interesantes de Mallorca como la Torre de Canyamel, el Castillo de Capdepera, que acoge el Museu de la Llata; y el edificio singular de sa Torre Cega, del que destacan sus jardines. En mayo, Capdepera celebra su tradicional Fira Medieval en el entorno del castillo, en conmemoración por la fundación de la villa, por parte de Jaume II, en el año 1300.

Manacor

Manacor es un referente cultural de primer orden en Mallorca. Cuenta con dos espacios escénicos diferenciados, el Teatre y el Auditori, con una amplia programación durante todo el año. Se puede decir que Manacor es la capital de las artes escénicas ya que su Fira de Teatre empezó a celebrase en 1996, un evento que se retroalimenta con la gran afición de los manacorins. Por otra parte, su potente escena musical, con destacados nombres propios, es otro de sus activos culturales. Además, Manacor también tiene otros puntos de interés patrimonial y cultural como el poblado talaiótico de l’Hospital Vell, la Institució Mossèn Alcover o la torre dels Enagistes,que alberga el museo de historia, y la torre de ses Puntes.