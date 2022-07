El TSJB absuelve a Bauzá sobre su incompatibilidad siendo alcalde y regentando la farmacia

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha absuelto al expresidente y ahora eurodiputado de Ciudadanos, José Ramón Bauzá, de que se investigue la incompatibilidad de cuando era alcalde de Marratxí cobrando dedicación exclusiva y, al mismo tiempo, regentaba su farmacia de la localidad. Todo ello estaba promovido por Izquierda Unida que presentó un recurso, primero en el ayuntamiento que fue desestimado y después un contencioso administrativo.

El consistorio de Marratxí, en aquellos momentos gobernado por el PP, desestimó la reclamación de Izquierda Unida alegando que era una formación política que no tenía representación municipal. En el juzgado contencioso administrativo, en primera instancia, admitieron el recurso de la formación política y la sentencia ordenaba al consistorio de Marratxí a iniciar una investigación para determinar si Bauzá era incompatible en su época de alcalde y la farmacia.

Todo empezó cuando en abril de 2013 Izquierda Unida presentó una proposición en el pleno del consistorio de Marratxí donde se pedía que los servicios jurídicos municipales verificaran si el entonces alcalde Bauzá era compatible con su actividad profesional y el cobro de un nómina como primer edil. La formación política argumentaba que, en el caso de que se declarase incompatible, Bauzá debería devolver al consistorio unos 120.000 euros.

No obstante, la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJB, revoca la anterior sentencia. Asegura que su «interpretación fue errónea» y que la formación Izquierda Unida no estaba legitimada para presentar una recurso ante el ayuntamiento de Marratxí al no tener representación municipal. Asegura la sentencia que «la inadmisión de la petición (la investigación que reclamaba Izquierda Unida) por parte del ayuntamiento es conforme a derecho».

La sentencia también se refiere al proceso que se inició en el Parlament sobre esta misma cuestión cuando Bauzá era president del Govern. El TSJB recuerda que en aquel caso el recurso fue presentado por diputados.