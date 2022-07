Una mujer ha sido condenada a tres años y tres meses de prisión por amenazar y agredir a una médica en un centro de salud de Palma. La acusada intimidó a la doctora poniéndole un bolígrafo en el cuello hasta conseguir que le recetara varias cajas de un medicamento tranquilizante. La sentencia la declara autora de delitos de atentado, lesiones y coacciones y le impone una indemnización de 5.300 euros para la víctima. El Servei de Salut, personado el proceso judicial como acusación particular, ha mostrado su satisfacción por la condena.

Los hechos ocurrieron en la tarde del 21 de septiembre de 2021. La sentencia declara probado que la paciente, de 57 años, entró en la consulta y pidió a la médica que le recetara Lorazepam. La doctora comprobó en los archivos informáticos que esa misma semana ya le habían recetado ese medicamento dos veces, por lo que rechazó su petición.

La acusada se levantó entonces de la silla y empezó a amenazar a la víctima. «¡Hágame una receta, hija de puta! ¡Te voy a matar si no me haces la receta!», le espetó mientras la agarraba con fuerza por los brazos. La paciente empuñó un bolígrafo y, a modo de arma, se lo puso en el cuello a la doctora mientras hacía presión y siguió amenazándola. «Te voy a rajar. Quiero cinco cajas», le dijo.

La víctima cedió y acabó recetándole el medicamento, mientras la acusada comprobaba en la pantalla del ordenador que efectivamente lo había hecho. Conseguido su objetivo, la paciente escapó del centro de salud. Sin embargo, fue localizada poco después por la Policía Nacional, que la detuvo y comprobó que ya había conseguido los fármacos en una farmacia.

La doctora sufrió diversas lesiones a consecuencia de la agresión, entre ellas una contusión en un dedo y heridas en el cuello. También sufrió secuelas psíquicas, con un importante estado de ansiedad por el que precisó tratamiento psicológico y psiquiátrico y estuvo dos meses de baja. Como secuela le ha quedado un trastorno ansioso depresivo.

La sentencia del juzgado de lo penal número 5 de Palma impone a la procesada un año y cuatro meses de prisión por un delito de atentado, un año por el de coacciones y once meses por el de lesiones. El fallo no considera probado que las heridas fueran causadas con un instrumento peligroso -hecho que aumentaría la pena-, ya que la forense explicó que las lesiones podrían haber sido provocadas también con las uñas. También descarta apreciar la atenuante de obcecación o arrebato, como reclamó el abogado defensor, al no haber pruebas de que la mujer tuviera sus facultades alteradas cuando ocurrieron los hechos. El fallo no es firme y puede ser recurrido ante la Audiencia Provincial.

El Servei de Salut ha mostrado su satisfacción por esta sentencia e insistió en defender la tolerancia cero ante este tipo de agresiones. Además, recordó que dispone de un Plan Integral de Prevención de Agresiones a profesionales del ámbito sanitario. Según los datos facilitados por Salut, entre el 15 y el 20 por ciento de las agresiones que tienen lugar en el ámbito sanitario de Balears son físicas y la mayoría de víctimas -un 77 por ciento- son mujeres.