Carmen Riu, la máxima ejecutiva de la cadena hotelera, ha entrado este viernes de lleno en la polémica sobre si es necesario que Mallorca, y en extensión a Balears, se limite el negocio turístico por un exceso de visitantes. Y la empresario lo dejó muy claro: «Yo siempre he defendido que es necesario limitar el turismo en las islas, porque no se puede traer a Mallorca a toda la gente que nos gustaría, porque estamos hablando de un territorio limitado». La responsable de una de las cadenas hoteleras más importantes del país consideró que existe en Mallorca un exceso de plazas turísticas y que la oferta de alquiler turístico es desproporcionada. Para Carmen Riu esta limitación no debe enfocarse en el aeropuerto, reduciendo vuelos, porque no es lo mismo un turista que está solo un día en la isla, que el que se queda dos semanas.

La empresaria señaló que esta temporada turística será muy buena, pero no se obtendrán los beneficios del año 2019. Ello se debe al incremento de los costes. Carmen Riu hizo estas declaraciones en la presentación de los datos de sostenibilidad de la compañía. Así, la cadena hotelera Riu ratificó este viernes su apuesta por la sostenibilidad ambiental y por la transformación social, trabajando para conseguir reducir el nivel de contaminación de sus hoteles, invirtiendo en energías limpias y pensando en un futuro que permita la autogeneración energética. Un objetivo que se une a los proyectos sociales que desarrolla la compañía en las ciudades donde se ubican sus hoteles. Ayudas que no consisten únicamente en regalar el dinero, sino en comprobar que estas partidas económicas se traducen en resultados a favor de la población. Carmen Riu, máxima responsable ejecutiva de la cadena que posee en estos momentos cien hoteles repartidos por todo el mundo, hizo público este jueves los resultados de sostenibilidad e inversión social de la compañía logrados el pasado año. Unos datos que presentó junto a Catalina Alemany, directora del área de RSC, y Lola Trián, del departamento de sostenibilidad. Carmen Riu destacó en la presentación la importancia de este departamento de responsabilidad social corporativa (RSC) de la empresa, porque precisa la integración desde el máximo responsable de la compañía, hasta el último trabajador contratado. «No podemos concebir el futuro del turismo sin la transformación social», aseguró la CEO de la empresa. Reconoció que este concepto de desarrollo del negocio no se entiende en todos los países donde se ubican los hoteles, porque hay zonas donde las prioridades son otras. Puso el ejemplo del reciclaje, concepto que no en todas las regiones se viene aplicando. Lola Trián explicó que la pandemia obligó a la compañía a replantearse los objetivos de la política de sostenibilidad. Sin embargo, destacó que el año pasado se logró reducir en más de dos millones de litros de agua consumidos en los hoteles. Y lo mismo pasó con el nivel de consumo energético, que también se redujo con respecto a cifras previas a la pandemia. Otro logro del objetivo de la sostenibilidad es que también se ha logrado reducir el nivel de emisiones contaminantes y destacó el esfuerzo que se está haciendo para limitar el consumo de plástico de un solo uso. La directiva de Riu señaló que la compañía pretende ir logrando las certificaciones internacionales de sostenibilidad. Sobre la inversión social que dedica la compañía hotelera, la directiva Catalina Alemany explicó que la infancia sigue siendo la máxima prioridad. Riu se ha apartado del concepto filantrópico de estas ayudas económicas, pues lo que pretende es que el dinero que se invierte en proyectos sociales tenga un resultado. Puso el ejemplo de ayudas para mejorar la alimentación de los niños, ya que si los menores comen mejor, después estudian más y se consigue reducir el nivel de fracaso escolar. Con mejores alumnos, a la larga se consigue formar mejores profesionales. Otro reto importante de Riu es conseguir la igualdad entre hombres y mujeres.