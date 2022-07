Trece entidades ciudadanas piden un plan «concreto» para Primaria

La carta firmada por más de cuatrocientos médicos de Primaria denunciando su precaria situación ha movido a la Plataforma Ciutadana per la Sanitat Pública de les Illes Balears, una iniciativa promovida por trece entidades ciudadanas entre las que se encuentran ALAS, Metges del Món o la Asocciació de Dones de les Illes Balears per a la Salut (ADIBS), entre otras, a reclamar a la conselleria de Salud «un plan concreto para la Atención Primaria con acciones, presupuesto, personal a incorporar, calendario de implantación y que sea financiado adecuadamente al menos con un porcentaje del presupuesto similar al de otras CCAA».

Por su su parte, la consellera de Salud, Patricia, Gómez, durante una comparecencia en el Parlament para tratar la situación sanitaria, recordó que hace ahora dos meses se puso en marcha un plan de choque con una inversión de 45 millones de euros, de los que 18 millones van dirigidos a remunerar la actividad extraordinaria hospitalaria y 27 millones son para actividad concertada. Y se refirió al acuerdo alcanzado recientemente con el sindicato médico de Balears (Simebal) para incentivar la actividad extraordinaria en Atención Primaria. En este sentido, calificó de «sorprendente» que se alcanzase un acuerdo y la siguiente semana presentasen la citada carta firmada por los facultativos con sus propuestas de mejoras, lamentó subrayando no obstante que «las reivindicaciones sindicales son legítimas».

«Sabemos que necesitamos más profesionales, mejorar las listas de espera y la accesibilidad, pero la diferencia entre la izquierda y la derecha es que nosotros no miramos hacia otro lado, no cerramos los centros de salud y no dejamos de cumplir los compromisos», remarcó.

De acuerdo con la consellera, gracias a las iniciativas citadas, en dos meses se ha producido una reducción en seis días para una consulta (hasta situarse en 52 días) y una reducción de 23 días para una intervención quirúrgica (hasta situarse en 110). Por su parte, las consultas en Atención Primaria cuentan con una demora media de seis días, detalló.

Peticiones de la Plataforma

Precisamente otra de las peticiones de la Plataforma Ciutadana es que se publiquen periódicamente, con la finalidad de gestionarlas, «las demoras para la Atención Primaria, en medicina de familia, pediatría y enfermería, especificándose para consultas presenciales y telefónicas, así como el porcentaje de población que espera más de una semana».

También reclaman que «se asegure la atención presencial en aquellos casos en que así sea solicitada por las personas a la hora de pedir cita, garantizando que las demandas de atención no urgentes se atiendan en menos de 48 horas». Asimismo piden que aumenten los recursos públicos para este nivel asistencial alcanzándose el 25% del gasto sanitario público. «Estos recursos», detallan, «se deben destinar al aumento de personal existente y a la necesaria incorporación de nuevos profesionales a los equipos. Por último, exigen que se recupere y desarrolle el modelo de orientación comunitaria en los centros de salud. Todas estas demandas esperan respuesta en el encuentro que mantendrán con la consellera el próximo 29 de julio.