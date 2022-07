12:54

Góngora denuncia graves irregularidades en la investigación: "He sufrido una auténtica película de terror. Yo llegué por ansiedad a engordar 50 kilos. Los policías de Blanqueo me daban directrices claras de lo que tenía que declarar. Me amenazaban con que si no decía eso iba a ir a prisión. Todas las declaraciones que he hecho son falsas y malintencionadas. El fiscal Subirán dictaba mi declaración al agente judicial, por eso cambié de abogado. Lo único que quería era firmar y salir para no ir a prisión. El fiscal tenía una persecución sobre Tolo Capo, Daniel Montesiones, Gabriel Torres, Guillermo Mascaro... Yo era una pieza de ajedrez a la que utilizaban", ha dicho.