El antiguo segundo oficial de la Patrulla Verde de la Policía Local de Palma Feliciano Franco ha justificado todas las actas de infracción que levantó su unidad a locales de ocio nocturno competidores de las discotecas de Bartolomé Cursach y ha negado cualquier trato de favor.

Franco, sentado en el banquillo de los acusados en el juicio del Caso Cursach por presuntas coacciones, ha declarado este martes ante la Audiencia de Palma, en el que se enfrenta a una petición de pena de la Fiscalía de 2 años de prisión.

El agente, que formó parte de la Patrulla Verde de 2005 hasta su detención en diciembre de 2015, ha explicado al tribunal que el reparto de las inspecciones se hacía en función del orden de entrada de denuncias y quejas, ya fueran directas por parte de los vecinos afectados o de manera indirecta a través de los altos mandos del cuerpo y de los responsables políticos municipales.

El policía ha afirmado que no conoce al empresario ni ha recibido nunca órdenes directas o indirectas de Cursach ni de su "número dos", Bartolomé Sbert, ni se ha beneficiado de favores en sus locales ni en discotecas o prostíbulos de sus competidores.

"Le he levantado actas a locales del señor Cursach", ha incidido Franco, que ha señalado las irregularidades continuadas de algunos de los establecimientos de ocio nocturno cuyo titular ejerce la acusación particular en su contra, un empresario de quien ha dicho que se dedicaba a "quemar locales", en el sentido de arrendar inmuebles en los que promovía actividades sin licencia que le suponían multas que no pagaba.