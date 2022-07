Los cuatro principales productores hortofrutícolas de Mallorca: Agromallorca, Agroilla, Terracor y Es Merca, impulsores de la asociación Som Pagesos, han puesto en marcha la campaña Som pagesos vol dir mallorquí, una iniciativa para «defender el producto local de calidad, crear una marca de garantía, dar apoyo al trabajo de los payeses y contribuir al impulso económico local».

Como parte de la campaña publicitaria que se inicia hoy, se emitirá un spot que invita a los clientes a consumir frutas y verduras de Mallorca con la etiqueta ‘Som pagesos’, lo que, según se indica en el anuncio, «es la marca que garantiza el origen» del producto y el «apoyo a la payesía» de la isla.

El spot publicitario se proyectó este lunes durante la presentación de la campaña, que tuvo lugar en el restaurante Varadero, y a la que acudieron el director de Som Pagesos, Toni Monjo, la gerente de Agromallorca, Isabel Vicens, y autoridades como la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, o el director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Govern, Fernando Fernández.

Que el consumidor pueda identificar el producto local es uno de los principales objetivos de la marca. Esta etiqueta «permitirá que los clientes sepan diferenciar los productos que son de Mallorca de los que no lo son. Es más, podrán diferenciar entre esas frutas y verduras que parecen de aquí pero finalmente no lo son», explicó Toni Monjo. Fernando Fernández reforzó esta idea al decir que Som Pagesos convencerá al consumidor de que «la mejor opción posible es el producto local y de calidad». «Y no basta solo con que sea local, tiene que ser local y de calidad, y esta marca da esa garantía», puntualizó el director general de Agricultura.

Cabe destacar que esta asociación se fraguó en los primeros días de la pandemia y vio la luz en noviembre de 2020. Su producción supone el 80% de la fruta y la verdura de Mallorca, cuenta con unas existencias valoradas en más de diecisiete millones de euros y dispone de más de 600 trabajadores. Sin embargo, según la gerente de Agromallorca, Som Pagesos «es mucho más que cifras y cantidades. Representa el territorio, la gastronomía y la cultura» de la isla. Además, apuntó que quiere ser un paraguas en el que quepan todos los payeses: «Hemos empezado nosotros cuatro, pero queremos llegar al 100% y no solo el 100% de la producción de Mallorca, queremos que todos los sectores: restauración, hostelería, y administraciones públicas formen parte del proyecto», especificó. Según explicó Vicens, contar con el «apoyo de todos» es la única manera de que el proyecto salga bien.

Catalina Cladera coincidió en la idea de que potenciar el sector primario es un trabajo de cada uno de los implicados: desde los payeses, pasando por los consumidores, los distribuidores, e incluso los restauradores, los hoteleros y las instituciones. «La ley turística da un paso en este sentido, pidiendo que un 3% de los productos sean locales», quiso recordar la presidenta del Consell, que destacó que iniciativas como esta fortalecen «la industria agroalimentaria y dignifican el productor local».