Catalina Cladera: «El camino de Mallorca hacia la reducción del volumen turístico es inevitable»

Tres años de Pacto en el Consell y aseguran que han puesto en marcha el 92% de los acuerdos y el 50% ya están ejecutados. ¿Qué queda pendiente?

Quedan pendientes algunas cosas que la competencia es de otras administraciones. Llegar al 100% es idílico y creo que a estas alturas contar con un 92% del programa en marcha quiere decir que se ha cumplido con creces. Es un proyecto de largo plazo y quiero resaltar que tiene mucho mérito habiendo gestionado una pandemia, que nos ha obligado a adoptar muchas medidas que no estaban previstas.

Usted es ahora la máxima autoridad turística de Mallorca. ¿Vista la saturación de visitantes que vivimos hay que poner ‘númerus clausus’?

La temporada extraordinaria que tenemos no nos la imaginábamos y tampoco el nivel de recuperación económica. No pensábamos que seríamos la locomotora de España y nuestro sueño en 2020 era volver a los niveles de 2019. Es cierto que en Mallorca, con los recursos que tiene y un territorio limitado, se deben adoptar medidas de contención. La Ley Turística ha marcado el camino y el Consell, con los instrumentos de ordenación territorial y turística, será el que decidirá el modelo económico, territorial y turístico de la isla. La próxima legislatura será clave para ello.

¿Asentar las bases para reducir el número de turistas?

Yo creo que debemos asentar las bases para apostar por la calidad y ello necesariamente pasada por reducir volumen y el camino hacia ello es inevitable. No obstante, eso no significa que tengamos que recortar crecimiento económico. Nuestra economía debe seguir creciendo, pero con otra calidad y otra sostenibilidad. Yo creo que lo estamos viendo todos y veo muy importante el consenso de la sociedad en este sentido.

¿La avalancha de turistas que estamos viendo es sostenible?

Precisamente, lo que debemos conseguir es que sea sostenible y, por consiguiente, debemos bajar los picos del verano, tenemos que alargar la temporada, desestacionalizar y diversificar. Es preciso que podamos convivir mejor residentes y turistas teniendo en cuenta que nuestro modelo siempre será el turístico. Todos los indicadores nos dicen que debemos hacer una apuesta hacia la sostenibilidad y se deberán tomar medidas, pero insisto que consensuadas con la sociedad mallorquina. Quiero dejar claro que en absoluto ello va en detrimento de la economía.

En estos momentos se hace difícil la convivencia de los residentes con la actividad turística.

Yo no creo que sea incompatible. Los turistas y la industria deben ser capaces de respetar e integrarse en el territorio y nuestras costumbres. Esta transformación del modelo es fundamental, creo que el camino ya se ha iniciado y el Consell jugará un papel clave.

¿Es partidaria de limitar la entrada de coches como están aplicando en Formentera y estudiando en Ibiza?

Debemos analizar qué capacidad de carga tiene Mallorca y cómo queremos dimensionarnos. Es evidente que deberemos tomar medidas, pero en estos momentos no las quiero adelantar, ya que creo que debemos estudiarlo de forma concienzuda. No tenemos un registro de coches de alquiler y nos hacen falta muchos datos para poder tomar las decisiones bien tomadas. Se deben hacer los estudios pertinentes y estoy segura de que llegaremos a conclusiones de que podemos bajar la presión en verano sin que afecte a la economía.

En Raixa dijo que ahora el Consell es útil y cuando gobierna la derecha está arrinconado. ¿Qué han cambiado?

Cuando gobierna la derecha, la institución insular no brilla y queda solapada por el Govern y el ayuntamiento de Palma. Después ocurre que no se pone en valor lo que gestiona. En estas dos últimas legislaturas ha habido voluntad política de que el Consell sea útil, se ha modernizado, se ha impulsado una nueva Ley de Consell. Su utilidad se demostró durante la pandemia y fuimos la primera institución con un plan de ayudas de 40 millones, el Mallorca Reacciona, que fue fundamental para muchas empresas y familias. Sé que queda mucho recorrido por hacer.

¿El problema más grave de Mallorca es el acceso a vivienda?

En estos momentos es uno de los principales problemas, juntamente con la movilidad. Es un tema complejo que no basta una única política. Un parque de vivienda pública es importante, pero lo fundamental ahora es controlar los precios con la finalidad de que la vivienda de alquiler sea más asequible. Es una competencia estatal y a nivel autonómico se trabaja en aumentar el parque de vivienda pública.

¿Qué más podemos hacer?

La inspección turística debe controlar la regulación del alquiler vacacional para que el mercado residencia no se quede sin viviendas. Se realizará un intensivo de estos controles para detectar la oferta ilegal. Mediante el Plan Territorial, podemos propiciar más suelo para vivienda pública.

¿El Consell está preparado para asumir las competencias de movilidad con el bus y el tren?

Claro que sí. En la próxima legislatura es uno de los temas importantes que debe asumir el Consell y estoy segura de que estaremos a la altura.

La oposición la acusa de perder 200 millones con la liquidación del Plan de Carreteras.

No se han perdido, ya que tampoco se tenían. Quien aceptó que los recursos del convenio no llegaran a Mallorca fue el PP de María Salom. Todo lo que se ingresó hasta ese momento se ha ido ejecutando y justificando hasta la caducidad del convenio. Estamos negociando con el Estado. Quiero dejar claro que a Mallorca no le faltarán recursos para carriles bici, tren, carreteras...

¿Como secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca le preocupan los resultados de Andalucía y los efectos que pedan tener aquí en 2023?

No creo que sean extrapolables. Los gobiernos que han estado gestionando la pandemia son los que revalidan, ha pasado en Castilla y León, en Andalucía. En ambos sitios el PSOE estaba en la oposición. Sí que creo que debemos trabajar mucho este año para movilizar toda la militancia, ya que queremos un tercer mandato para seguir impulsando nuestras políticas para esta tierra.

¿Teme más la pérdida de votos de sus socios (Més y Podemos) que los que pueda ganar el PP y Vox?

No creo que nadie tenga nada ganado en estos momentos. Hay partido y se debe jugar. Me preocupa la abstención o falta de movilización del votante en general, que habitualmente se acentúa más en los de izquierdas. Al haber gobernado dos legislaturas, hemos ampliado la base de gente a la que podemos llegar. El PSIB es el partido que mejor representa a la sociedad mallorquina.

¿El efecto Pedro Sánchez se está diluyendo?

El Gobierno de España ha hecho un trabajo encomiable, tanto en la pandemia como después, con muchas políticas de izquierdas como es el caso de las ayudas o la reforma laboral. Tal vez sí que hace falta llegar un poco más a la gente y explicar de otra forma lo que se está haciendo, especialmente explicar que pasará si llega la derecha con Vox.

¿Como candidata al Consell también debería ir a las listas del PSIB al Parlament?

Nuestros estatutos no lo permiten.

Lo tendría más fácil para suceder a Francina Armengol.

Pero eso no pasará, ya que Francina Armengol ganará las elecciones y gobernará en su tercera legislatura. Yo en Mallorca tengo proyecto y recorrido.

¿La relación del PSIB y El Pi no será la misma tras la moción de censura en Andratx?

Nos disgusta la lealtad de El Pi, que a mediados del Pacto ha decidido dar el gobierno a la derecha. Nos crea dudas de por qué lo han hecho, ya que por el carácter del alcalde no es suficiente y justamente se produce cuando estaban a punto de aprobar las normas subsidiarias. Hubo conversaciones para mantener el Pacto e incluso cambiando el alcalde, pero El Pi tampoco quiso.

La figura de José Hila está cuestionada?

En ningún momento, ha sabido resolver la crisis de forma muy satisfactoria y ha fortalecido su liderazgo en Palma.

¿Servirá para algo la misión europea sobre menores?

No creo que sirva para mucho. Estuvimos una hora y es del todo insuficiente poder explicar lo que se hace. Se ha instrumentalizado por un rédito electoral por parte de dos partidos que están en la oposición (PP y Vox).