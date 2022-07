Boulevard | El último regalo del Govern ecologista, los «clubs de playa»

El género es fluido y el lenguaje es fluido, nos enseña la Santa Madre Izquierda. El voto también es fluido, y emana del PSOE hacia el PP según se vio en Andalucía. Imaginen la desesperación que ha de abatirse sobre un progresista, para arrojarse en brazos del insípido Moreno Bonilla. Antes de irse, el Govern ecologista les dejará el último regalo, los «clubs de playa», que ha introducido sibilinamente en su ley turística para arruinar los arenales.

La Ley de Turismo es una falsedad. Se han limitado a introducir modificaciones en la Ley General Franco de Turismo de José Ramón Bauzá, que pasa a denominarse Ley Mariscal Stalin de Turismo y Destrucción. El PP clasificaba los «establecimientos de restauración» en los típicos restaurantes, bares-cafetería y «cualquier otro establecimiento que se determine». En una modificación radical, el Govern liquida la última categoría para introducir los «Clubs de playa: Son los establecimientos que, situados delante del mar, ofrecen como actividad principal la restauración, que se complementa con servicios de animación, venta de productos, alquiler de hamacas así como también otros servicios náuticos».

Los clubs de playa para acabar con las playas comprenden el todo incluido, a saco con los Beach Clubs. «Animación» se traduce por ruido, la indefinida «venta de productos» es pornográfica en sí y no podía faltar la pleitesía a los «servicios náuticos» sin especificar. Todo ello, según la Ley de Costas que invoca el Govern, en «la zona marítimo-terrestre» o en «las playas». El nuevo artefacto explota hasta el último grano de arena y desaloja a los nativos. Un proyecto verde, renovable, sostenible, cíclico, inclusivo, interseccional y polisémico.

Los «clubs de playa» se legislan para agraciados concretos, a cambio de las famosas fotos del Govern con hoteleros. El cínico que anida en todo buen mallorquín se pregunta cómo se atreven a promover una medida depredadora a un año de las elecciones. Precisamente por eso. Sus amigos o extorsionadores exigen el pago de los favores antes de que hablen las urnas y se proceda al desalojo.

Cuando vi a Francina Armengol desempeñarse con un mazo en los aledaños del Palma Arena, me dije alborozado que «va a derribar el complejo urbanístico levantado en los terrenos corruptos de Can Domenge». Todo lo contrario, se disponía a preparar la urbanización del Hospital Psiquiátrico, so capa de liberarlo, fluidificarlo, reinterpretarlo y contextualizarlo. Los niños de Corea saltábamos sistermáticamente los muros, y disfrutamos el privilegio de una zona ajardinada. Ahora pueden esperar lo peor.

La inductora política, pues nadie le atribuiría autoría intelectual, del fracaso de la fiscalía en el caso confeti es María Salom, hoy refugiada política en el Senado. En agosto de 2017 era delegada del Gobierno en Balears, y declaró que “la Policía ya está investigando estos hechos que deben ser perseguidos”, antes de que comenzara la búsqueda de falsos culpables. Debe ser casual que sus argumentos coincidan milimétricamente con el fiscal. También el Pacto se pronunció contra la performance por boca de Pilar Carbonell, que tiene su gracia. En sus labios, «desde el Govern se rechaza este suceso». La Audiencia ha tenido que recordar a los antiliberales de izquierda y derecha que manifestarse contra el turismo es un derecho.

El flechazo que Héctor Raúl Cúper inició con Mallorca hace 25 años llega al extremo de que el entrenador argentino ha comentado que desea ser enterrado en la isla, así que pasen muchas décadas. No eres de donde naces, sino de donde mueres. Ha sido el más grande, la emoción de llegar a la antigua terminal de Son Sant Joan para escuchar junto al técnico el enfebrecido «Cúper, quédate» sella uno de los momentos más importantes de la historia de la isla, y eso que regresábamos de Birmingham con la derrota ante el Lazio. Daba gusto exaltar a una escuadra así.

La situación no debe ser tan grave, si un partido de tenis paraliza al país. Hemos alcanzado tal supremacía en este deporte, que un mallorquín se permite el lujo de renunciar a disputar unas semifinales de Wimbledon. Por favor, ahórrense la lluvia de peticiones de ayuda para elegir el libro de seiscientas páginas donde se desahogarán este verano. El caso Alaska Sanders de Joël Dicker, sin duda y sin rival. Rechace imitaciones.

Reflexión dominical dipsómana: «Churchill bebió más alcohol en la Segunda Guerra Mundial que Boris Johnson durante la campaña contra el coronavirus, en ambos casos mientras la población británica se desangraba».