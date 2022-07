El Tribunal Supremo analizó ayer la condena que la Audiencia de Palma impuso contra el exconseller del PP, José María Rodríguez, que fue sentenciado a tres años y medio de prisión por un delito de corrupción. En esta ocasión los magistrados no convocaron ninguna vista, para que la defensa o las acusaciones pudieran explicar sus argumentos sobre este caso, que está relacionado con el famoso caso Over. El tribunal se ha limitado a estudiar los escritos y sobre ellos pronunciará su decisión, que será comunicada a las partes implicadas. Ayer no se comunicó dicha decisión. La condena de Rodríguez está relacionada con la contratación, como conseller del Govern del PP, del publicista que realizó la campaña electoral del PP de 2003. Daniel Mercado fue contratado por varias consellerias. En el caso de Interior tenía que diseñar la nueva imagen de las policías locales, aunque solo hizo los bocetos, aunque cobró todo el contrato.