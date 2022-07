Gómez defiende la nonata Agencia de Salud Pública para sortear la rigidez funcionarial

A pesar de que el citado organismo sigue sin fecha concreta para su desarrollo y de que el Govern «coló» su creación en el decreto ley de Medidas Urgentes para la Sostenibilidad y la Circularidad del Turismo, Gómez se congratuló ayer en el foro madrileño de que «la Agencia de Salud Pública de Baleares será la primera de España, si lo conseguimos», matizó.

Más adelante señaló que el primer objetivo de la agencia será «que las personas no enfermen», generalizó antes de reiterar que se tratará de un «organismo autónomo que nos permitirá flexibilizar la Función Pública». En un tono más coloquial añadió que permitirá contratar a empresas externas que realicen campañas de prevención del tabaquismo, contra el cáncer de colon o de la idoneidad de las playas sin humo, acciones que a su juicio son «imposibles de desarrollar a través de la Función Pública». El nuevo ente, a través de fundaciones u organismos autónomos, «nos permitirá ganar agilidad», concluyó.

Durante su intervención, la consellera destacó los logros de sus siete años al frente de Salud. En materia de personal, reveló que los 15.000 trabajadores con los que contaba el Servei de Salut al inicio de su mandato se han convertido este año en 20.000, que acaban de incorporar 150 enfermeras en Atención Primaria sobre una plantilla total de 500 y que este nivel asistencial ha recibido este año la mayor partida presupuestaria del Govern, quinientos millones de euros. Todo ello le permitió hablar de una Servei de Salut «solvente» y de que contaba con «los mejores directivos de todo el país».

Todo ello ha permitido que Baleares ascienda desde el 11 puesto en esperanza de vida que ocupaba en 2015 al primer lugar que ostenta ahora entre todas las CC AA y el segundo de Europa, subrayó.

En el turno de preguntas, Gómez admitió la difícil situación de los servicios de Urgencias hospitalarias, circunstancia que achacó a dos causas concretas: al hecho de que en estos momentos más de trescientos sanitarios estén de baja por covid, entre ellos 100 enfermeras y 70 médicos, detalló, y porque en verano con los trabajadores peninsulares y los turistas se dobla e incluso se triplica la población de las islas.

Previamente, durante su conferencia admitió como una de las mayores debilidades de su departamento tras los años de pandemia las listas de espera asistenciales, demoras que justificó en parte por la elevada incidencia de la covid-19 entre el personal sanitario y de las que dijo que están intentando recortar con un plan de choque que, cuantificó, prevé derivaciones a la sanidad privada por valor de 27 millones de euros y 18 de actividad extraordinaria propia en los hospitales.

Mascarilla en interiores | Apela al ‘seny’ individual

Sobre la recomendación de llevar mascarilla en interiores, la consellera apeló a la responsabilidad individual de cada cual, sobre todo de las personas más vulnerables. «No me gusta que me digan lo que tengo que hacer. Si voy a un concierto en el que todo el mundo está de pie sin mascarilla, me la pongo», zanjó el asunto admitiendo que Baleares es una de las CC AA con menor cobertura vacunal por el elevado número de residentes de países del Este y del norte de Europa.