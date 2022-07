Certificados médicos por 80 euros: El Ib-Salut aclara que los centros de salud no pueden ni expedirlos ni cobrarlos

Los centros sanitarios públicos no pueden expedir ni cobrar certificados médicos. Para obtener este documento, que acredita que el solicitante no padece ninguna enfermedad, hay que acudir a una unidad de Medicina del Trabajo de un centro privado, puesto que la cartera de servicios públicos no incluye la emisión de este tipo de certificados.

