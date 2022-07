Ante la situación insostenible que están sufriendo en los centros de salud, con falta de médicos sustitutos, agendas de más de 50 pacientes diarios, la llegada de la séptima ola de covid-19 que genera bajas médicas y la sobrecarga administrativa a la que están sometidos en las consultas, han sido razones más que suficientes para que el sindicato médico de Balears (Simebal) considere que la situación actual se asemeja a tiempos de pandemia, por lo que ha decidido tomar la misma iniciativa que entonces, cuando también liberalizó al 90% de sus delegados sindicales en Primaria, ha explicado este sindicato en un comunicado.

"La situación en Primaria y en los hospitales Baleares es insostenible y estamos en las puertas del verano", ha recordado Miguel Lázaro, presidente de Simebal, que ha lamentado que las listas de espera no paran de crecer, los médicos de Primaria soportan listas de más de 50 pacientes diarios y la sobrecarga laboral que sufren en Atención Primaria provoca que muchos pacientes acudan a las urgencias. "Estamos al borde del colapso y seguimos sin tener respuesta de la Gerencia" (de Atención Primaria Mallorca, GAP), ha lamentado Lázaro.

Simebal denuncia que los responsables políticos, "no están dando respuestas ni soluciones a una situación que venimos avisando. Nosotros somos médicos, no gestores. Nuestra responsabilidad es atender a los pacientes de una manera digna y actualmente la situación de precariedad en la que vivimos no nos lo permite", ha diferenciado el líder sindical.

Lázaro ha detallado que liberarán a doce de sus delegados sindicales y que tan solo mantendrán a dos médicos como retén para velar por sus intereses en este nivel asistencial. "Los otros diez pasarán consulta los entre siete y ocho días mensuales en los que estaban liberados de hacerlo para dedicarse a tareas sindicales", ha explicado señalando que de esta manera quieren atenuar en parte la presión asistencial a la que están sometidos sus compañeros por el exceso de trabajo que acompaña a la llegada del verano en Balears, con la presencia de miles de turistas y desplazados que suelen requerir de cuidados médicos, y la mala gestión que, en su opinión, ha realizado la GAP para intentar remediar con mayor anticipación y previsión un problema que se repite cada estío.

Por ello, Simebal ha invitado a la conselleria de salud a que adopte medidas similares y ponga en primera línea de fuego a sus médicos liberados, que están totalmente capacitados para unir fuerzas hacia un verano que se presenta caótico.

Lázaro ha reclamado "ejemplaridad" al Servei de Salut y que los actuales directivos "bajen a cavar a la trinchera" asistencial, "al menos durante los meses de julio y agosto en los que la elaboración de planes estratégicos pueden demorarse para atender necesidades más perentorias", ha estimado.

"En estos momentos, con la séptima ola de covid golpeándonos, el Servei de Salut debería cubrir estos puestos de difícil cobertura incentivándolos adecuadamente", ha propuesto el dirigente sindical revelando que ya tiene constancia de casos de médicos de Primaria que se han ido a la sanidad privada porque les estaban ofreciendo salarios de cinco mil euros con una menor sobrecarga asistencial.