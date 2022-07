Heather Muntaner: «La reina Isabel II ha jugado un papel imprescindible en la monarquía británica»

Aunque su nombre figura en la Lista de Honores de la reina Isabel II, ella insiste en que sus logros no son solo suyos. La ex directora del Queen’s College de Palma, Heather Muntaner, ha sido condecorada con la medalla del Imperio Británico (MBE) por promover la educación, la lengua y la cultura británica en España. Treinta años dirigiendo un colegio insignia en la isla y más de cuarenta viviendo en este país. Después de todo, Muntaner evita ser el centro de atención y asegura que en la foto deberían aparecer los miembros de su equipo y todos los que han estado a su lado: «No hubiera sido posible sin ellos».

¿Cómo recibió la noticia?

Fue una sorpresa, no me lo esperaba para nada. Hace unas semanas me llamaron de la embajada británica en Madrid y me lo comentaron. Yo no daba crédito a lo que me decían, incluso pedí que me lo repitiesen por si no había escuchado bien. Es un verdadero honor, aunque me ha costado tiempo asimilar tanto reconocimiento. También fue difícil mantenerlo en secreto, estuve casi tres semanas sin poder decírselo a nadie. A mis hijos se lo conté una hora antes de que saliera en la prensa.

¿Cómo contribuye la educación británica a la enseñanza en Mallorca?

Es una opción más entre todas las que hay. Cada colegio está centrado en métodos y disciplinas distintas, y en concreto el Queen’s se enfoca en ofrecer una visión muy global para abrir todas las puertas posibles a los alumnos. Muchos de ellos se van a trabajar o continuar los estudios al extranjero. Desde pequeños conviven con niños de otras nacionalidades, y eso permite ampliar sus perspectivas y aprender sobre muchas lenguas y culturas, no solo la británica.

¿Por qué una familia española llevaría a su hijo a un colegio inglés?

Durante todos mis años como directora y subdirectora, más de treinta, me he encargado de las entrevistas con los padres interesados en matricular a sus hijos. A todos los españoles les hacía esa misma pregunta. Al principio, la mayoría venían para que su hijo aprendiera inglés con fluidez. Otros venían por la disciplina, aunque en este colegio simplemente se educa desde el respeto y el orden, supongo que como en cualquier escuela española. La realidad es que ahora que el centro tiene reconocimiento e historia, lo que buscan las familias es que sus hijos tengan garantías para estudiar y trabajar donde sea. Además, el colegio está avalado por ambos sistemas, el español y el británico, y el interés creció a medida que los padres supieron que aquí también se enseña cultura y lengua españolas. Los niños aprenden los dos idiomas, y también catalán.

¿Qué papel ha jugado Isabel II en la monarquía británica?

Es una mujer que admiro. Su papel ha sido fundamental, desde luego. Ha sido constante y ha superado muchas dificultades. Yo crecí en Reino Unido y ella ya estaba en la Corona, la sigo desde que yo era muy joven y por eso también es un honor este galardón. De hecho, cumplí setenta años en marzo, a la vez que ella cumplía setenta en el trono. Solo tengo buenas palabras porque creo que ha jugado un papel imprescindible en la historia de esta institución.

¿Piensa lo mismo de los monarcas españoles?

Respeto y apoyo las dos monarquías. Evidentemente, ambas son distintas. El reinado de Juan Carlos fue quizá menos estricto que el de Isabel II, que siempre ha sido una persona muy formal. La monarquía española es cercana al pueblo, se muestra próxima a la gente. Pero no me gusta hablar sobre las familias reales ni compararlas, porque son reinados distintos y todos merecen nuestro respeto y gratitud.

Como ciudadana británica, ¿qué piensa del Brexit?

Soy de origen británico pero también soy española, y como tal, solo puedo decir que siento muchísimo que exista el Brexit. Amo a los dos países y deseo que estén unidos. Me gustaría que no existiera el Brexit... como mucha gente en Reino Unido.

¿Si usted tuviera su propia lista de honores, a quién nombraría?

No diría nombres. Destacaría a todas las personas que realmente han ayudado a otras personas, aquellas que se han esforzado por los demás de manera desinteresada. Por ejemplo, en obras benéficas. Pero en la lista de la Reina hay galardones para todos los ámbitos, incluso cantantes o artistas como Ed Sheeran.