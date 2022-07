Port Adriano acogió en la mañana de ayer la jornada de concienciación y limpieza del mar convocada por Diario de Mallorca con el patrocinio de Aena Aeropuerto de Palma y Estrella Damm. También se sumaron a esta iniciativa la escuela de vela Esports Nàutics Mallorca y Clean Wave. Trabajadores de Aena y alumnos de la escuela de vela participaron como voluntarios en esta acción enmarcada en el segundo Foro Mare Nostrum celebrado el pasado 30 de junio en el Club Diario de Mallorca. Con esta actividad, los organizadores del evento han querido ir más allá y ampliar su labor divulgativa y sensibilizadora saliendo al terreno y comprobando in situ cuál es el estado de nuestro mar.

Una veintena de voluntarios acudieron a la convocatoria a las 10 de la mañana para distribuirse en las embarcaciones. El día soleado, perfecto para pasar una jornada en el mar, el viento favorable para la navegación y el estado óptimo de la mar acompañaron a los navegantes.

Roberto Llamas, jefe de gabinete de dirección de Aena, capitaneaba el equipo formado por una decena de trabajadores del organismo. «Hemos reservado un pequeño espacio este sábado para seguir concienciando respecto a la necesidad de respetar el medio ambiente», dijo Llamas. Antes de subir a la embarcación, destacó que aun «viniendo de un sector sensibilizado con la protección del medio aéreo» se han sumado a esta campaña que llama la atención sobre el estado del medio marino: «Al final, todo está conectado. Esperamos que ésta no sea la última ocasión y que podamos repetir extendiéndonos a otros lugares como la montaña».

César Arrebola y María del Mar Checa fueron dos de los integrantes de esta expedición verde que decidieron pasar la mañana del sábado realizando una acción por el medio ambiente. «Hacía tiempo que queríamos participar en una actividad de este tipo así que cuando nos lo propusieron nos pareció una buena iniciativa». María del Mar estuvo de acuerdo en poner algo de su parte ya que «cuando vas a la playa a veces se ve much basura», lamentó. Aunque ambos estuvieron de acuerdo en que se están dando pasos para eliminar los plásticos de un solo uso, lo cierto es que César opinó que «no se lleva a cabo al cien por cien». En este sentido apuntó que, aunque en los supermercados se ha eliminado el uso de bolsas de plásticos «todavía hay muchos alimentos que se veden con embalajes de este material, creo que se puede hacer más de cara al envasado», señaló.

Matías Morales, coordinador de la escuela de vela Esports Nàutics Mallorca, fue el encargado de decidir el rumbo de la expedición. Bajo su supervisión navegaban once alumnos de la escuela repartidos en un catamarán, dos láser pico, dos topper topaz y una láser bahía. Completaban la pequeña flota dos lanchas zodiac en las que viajaban los voluntarios de Aena. «Mi idea es ir hacia el Toro por ser un lugar donde se acumula contaminación», explicó Morales. Por primera vez de forma oficial Esports Nàutics Mallorca se sumó a una jornada de limpieza aunque de manera informal, los chicos recogen plásticos siempre que salen a navegar. «El primer día de clase hacemos una pequeña introducción a la vela y también les hablamos del problema de los plásticos en el mar. Si ven alguno lo recogen. Y en invierno, cuando no podemos salir a navegar porque hay temporal, vamos a limpiar la playa y encontramos todo tipo de residuos», resume Morales. Una labor de sensibilización que está calando en las jóvenes generaciones que ya desde la infancia están siendo educadas en los valores de protección y cuidado del medio ambiente. Yes que durante todo el verano pasan por la escuela de vela Esports Nàutics Mallorca unos 400 niños. A ellos hay que sumar los que durante todo el año acuden a Port Adriano para practicar este deporte.

Antes de que los grupos se hicieran a la mar, Morales advirtió que el viento terral que soplaba de Noreste iba a llevarse mar adentro gran parte de los residuos que pudieran encontrarse en el mar. Aun así, los grupos de voluntarios recogieron algunos plásticos, la mayoría situados cerca de las islas Malgrats que como explicó Morales «actúan como un muro y allí suelen acumularse muchos plásticos».

Tras una salida de unas dos horas de duración, las embarcaciones regresaron a Port Adriano donde descargaron su captura de plásticos, la mayoría consistentes en restos de bolsas y otros embalajes. Una vez en tierra, los marineros pudieron reponer fuerzas degustando un tentempié saludable y fresco, una jugosa ensalada de frutas preparada por Esment. Así mismo, los participantes pudieron refrescarse en puerto gracias a la fuente de agua potable de Clean Wave instalada en el muelle, en la que se pueden rellenar las botellas de agua reutilizables, evitando así la utilización de envases de un solo uso.

Un espacio de debate

Satisfechos por la labor realizada, los participantes intercambiaron impresiones sobre esta jornada que vino a completar el Foro Mare Nostrum celebrado en el Club Diario de Mallorca. Este evento ha llegado este año a su segunda edición con voluntad de continuar y seguir creciendo en futuras ediciones.

En el debate en el participaron diversos expertos, se señaló, precisamente, la importancia de una mayor concienciación social y la existencia de reservas marinas como claves para conseguir un mar Mediterráneo más sostenible. Así mismo se subrayó la necesidad de incrementar la inversión en acciones de protección y un debate social sereno para asumir una mayor responsabilidad sobre la necesidad de proteger y conservar los fondos marinos.