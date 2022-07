El Colegio de Abogados de Baleares realizó el año pasado un total de 48.342 asistencias jurídicas, entre asistencias a detenidos y expedientes de justicia gratuita. Estos cifras representan que cada día se realizan 80 actuaciones, lo que representa más de 2.400 tramitaciones al mes. Estos datos que describen el trabajo que realizan los 750 letrados de las islas que garantizan el derecho a la defensa de los ciudadanos han sido presentados esta mañana por el decano Martín Aleñar, junto a la responsable del turno de oficio, Carmen López.

El decano anunció que el Colegio teme que una vez que se terminen las medidas económicas de protección que aplica el Gobierno, se van a disparar las peticiones de auxilio para designar abogados de oficio. Martín Aleñar se quejó del trato que dispensa el Ministerio de Justicia a este servicio gratuito, que debe ser subvencionado con fondos públicos, que dispensa el Colegio de Abogados de Baleares. Explicó que los letrados que ofrecen esta asistencia gratuita llevan tres meses sin cobrar, debido a que el Ministerio no envía el dinero. Esta deuda es de más de un millón de euros. Aleñar consideró que es necesario realizar una nueva reforma de la ley de justicia gratuita, pero no parece que se va a realizar porque no “parece que sea una prioridad para el Ministerio”. Explicó que existen muchas discrepancias sobre el cobro, debido a que el Ministerio se niega a abonar el trabajo de un abogado que es llamado de urgencia por un juez para que asista al detenido. Se trata, sobre todo, de extranjeros que han sido detenidos, que no tienen abogado particular y se les asigna uno de oficio para que pueda ser defendido. En la mayoría de casos estas personas desaparecen, pero el Ministerio pretende que sea el propio abogado quien intente cobrarle esta asistencia, trámite que no están dispuestos a hacer los letrados del turno de oficio, que reclaman que el Ministerio también abone esta asistencia profesional.

En cuanto a los datos del desarrollo del turno de oficio se aprecia que a diario se tramitan en Baleares una media de 80 expedientes, según las cifras del año pasado. Estas asistencias superan en un diez por ciento las registradas en el 2019, ya que el 2020 no se toma como referencia porque fue el año de la pandemia, que provocó un descenso de las solicitudes de justicia gratuita. El primer semestre de este año confirma la tendencia al alta de este servicio, ya que el número de actuaciones de los seis primeros meses alcanza la cifra de 22.000 trámites.

El Colegio ha organizado para el próximo día 5 rendir un homenaje al servicio de Justicia Gratuita. Se rendirá un homenaje a las profesionales Margarita Carolina Carrasco, Ana María Fe, Lucía Feliu, Pilar Moreno, Catalina Mut y Carlos Portalo. También se reconocerá el trabajo y la colaboración con el Colegio de Catalina Martorell, jueza de Inca, y Enrique Sánchez, director insular de Ibiza. Asimismo, se nombrará colegiado de honor del ICAIB a Gonzalo Espino, jefe superior de Policía de Baleares, que ahora se jubila.