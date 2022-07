La Audiencia Provincial ha absuelto a los 12 jóvenes acusados por la protesta contra la masificación turística de Arran en el Moll Vell de Palma en 2017. La fiscalía reclamaba para los procesados, representados por los abogados Josep de Luís y Gloria Olmos, penas que sumaban 29 años de prisión por desórdenes públicos.

La sentencia, sin embargo, señala que "no se practicaron actos violentos sobre personas o cosas, no se amenazó a nadie y no se produjo ningún peligro para personas o bienes".

El fallo de la sección segunda de la Audiencia Provincial, añade que "tampoco se causaron daños de ningún tipo" y considera que "se trató de una breve acción de protesta en la que algunos de los manifestantes utilizaron una o dos bengalas, tiraron confeti y activaron botes de humo y ello causó molestias y una cierta alarma a algunos clientes del establecimiento".