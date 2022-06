El Govern pide a Madrid otro espacio para el parque fotovoltaico de Son Bonet

El vicepresidente del Govern y conseller de Transición Energética, Juan Pedro Yllanes, ha mandado una carta a la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, y al presidente y consejero delegado de AENA, Maurici Lucena, para solicitar que reconsideren la opción de establecer el parque fotovoltaico promovido por la empresa en el aeródromo de Son Bonet y que, por tanto, se busquen alternativas en otros emplazamientos disponibles como las cubiertas de los aparcamientos de su titularidad.

En la misiva, el vicepresidente destaca la «gran contestación social» que está teniendo la proyección de este parque y que el Govern declaró que no fuera un proyecto industrial estratégico. Yllanes destaca que desde el Govern entienden que esta instalación no se debería llevar a cabo en los actuales términos que expone AENA y que, de momento, continúa en tramitación: «Por tanto, para valorar y hacer una propuesta de modificación del proyecto, le solicitamos una reunión lo antes posible con el objetivo de llegar a un acuerdo y que AENA pueda lograr los objetivos climáticos, no solo a nivel estatal, sino también en el ámbito autonómico».

Asimismo, el conseller le recuerda que la Ley 10/2019 de Cambio Climático y Transición Energética de Balears obliga a todos los aparcamientos públicos de más de 1000 metros cuadrados a ser solarizados, por lo que AENA, «como empresa mayoritariamente pública, debería asumir esta obligación en sus aparcamientos ubicados en el territorio balear. Así, consideramos que hay muchas otras ubicaciones que se podrían aprovechar con un menor impacto».

«También es cierto que esta implantación debe ir acompañada de una aceptabilidad y consenso social que en el caso de Son Bonet no existe, y que entendemos que una empresa mayoritariamente pública debería ser especialmente sensible a esta circunstancia», añade.

No obstante, recuerda que el espacio de Son Bonet es un lugar «de uso social de los vecinos y vecinas del municipio de Marratxí, siendo estos espacios esenciales, siempre que estén bien cuidados y puedan ser un espacio verde que es lo que proponen las asociaciones de vecinos de la zona». Por tanto, considera que deberían aceptar la reducción del parque proyectado y proponer alternativas en otros emplazamientos disponibles como las cubiertas de los aparcamientos del aeropuerto.