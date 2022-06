Denuncian que Salud duplica la preanestesia de Son Espases en el hospital Cruz Roja

El servicio de preanestesia del hospital General, que atiende todas las citas previas para una intervención quirúrgica que requiere de posterior ingreso programadas por el hospital de Son Espases del que depende administrativamente, está con la mosca detrás de la oreja al constatar que el Servei de Salut ha creado un servicio similar para atender esta demanda en el hospital privado de la Cruz Roja en una maniobra que los trabajadores que contactaron con este diario consideran que obedece a una «privatización encubierta de este servicio».

Contactado el IB-Salut para conocer las causas de esta duplicidad de consultas, alegó que únicamente obedecía a que el servicio tenía la baja de un anestesiólogo que no podía cubrir y que «para no retrasar intervenciones quirúrgicas se ha derivado a Cruz Roja. Es una situación temporal para continuar drenando la lista de espera», argumentaron.

Esta explicación no convenció a los trabajadores denunciantes que matizaron que el especialista que estaba de baja lo estuvo hasta el pasado día 20, que el martes 21 se reincorporó. Sí admitieron los sanitarios del hospital General que este profesional se va de vacaciones del 15 de julio al 15 de agosto y que en este periodo no podrán atender estas consultas previas a una intervención por carecer de un sustituto. Sin embargo dijeron no entender por qué se han modificado agendas para derivar a Cruz Roja a pacientes ya citados en el General en fechas anteriores y posteriores al periodo vacacional del anestesiólogo público que sí podrían ser realizadas por ellos.