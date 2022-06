Así funcionarán los centros de salud en Baleares desde el 1 de julio: Actividad extraordinaria de tarde y una nueva cita previa

El paso adelante más importante de los últimos años en los centros de salud de Balears empieza el 1 de julio. A partir de esa fecha, el Servei de Salut pone en marcha dos proyectos con tres objetivos compartidos: mejorar la accesibilidad del ciudadano a la Atención Primaria, reducir las demoras a un máximo de 48 horas y aumentar la eficacia de todos los procesos que realizan los profesionales de estas unidades de salud distribuidas por todo el territorio, desde la gestión de citas y la atención de pacientes a los trámites administrativos.

El 1 de julio todos los centros de salud de las islas empezarán a contar con actividad extraordinaria de tarde, las conocidas ‘peonadas’ de los hospitales. Y así será gracias al acuerdo suscrito entre el IB-Salut y el Sindicato Médico de Balears y a la partida de cuatro millones de euros que ha habilitado el Govern para este fin durante el periodo de un año, detalla Juli Fuster, director general del IB-Salut.

De esta forma, las remuneraciones de esta actividad extraordinaria pasarán por jornada de una media de 200 euros por médico a otra de 300 euros, con una actualización acorde para la actividad extraordinaria en las retribuciones de los directores de los centros, los directores de enfermería y los responsables de admisión y un aumento de retribución proporcional para los médicos que excedan su cupo máximo de pacientes o para los que deben realizar sustituciones por enfermedades o situaciones de fuerza mayor, explica Fuster.

«El objetivo es garantizar la atención sanitaria y la accesibilidad, así como poner todos los medios para que no se produzcan demoras», subraya el director general de IB-Salut. «Este año hemos hecho un esfuerzo para contratar a 20 médicos de familia más y 150 enfermeras, que son los que había disponibles», comenta. «De haber más profesionales en el mercado, hubiéramos contratado a más», subraya. «Realizamos un esfuerzo añadido para mejorar la accesibilidad de los pacientes a la Atención Primaria, pero las circunstancias son las que son, a veces se producen bajas que no se pueden cubrir», reflexiona. «Y la covid todavía sigue presente, los protocolos en el ámbito sanitario son lógicamente más restrictivos y en este momento en Balears tenemos 69 sanitarios de baja por este motivo», señala. «El objetivo es que desde que el ciudadano pide cita hasta que es atendido por el médico no pasen más de 48 horas», subraya el director general del IB-Salut.

Infosalut Conecta: 971 22 00 00, el nuevo sistema único de cita y cribaje

El otro proyecto que, tras un periodo de pruebas , se pone en marcha el 1 de julio para hacer más eficaz el funcionamiento de los centros de salud, facilitar el acceso ciudadano y reducir las demoras se llama Infosalut Conecta. Y establece una puerta única para pedir cita médica con el centro de salud, incluidas todas sus variantes, o realizar una gestión administrativa: el número de teléfono 971 22 00 00, activo de lunes a domingo de siete de la mañana a nueve de la noche.

Pero el proyecto, según aclara Miquel Caldentey, gerente de Atención Primaria, es mucho más que un teléfono único para pedir cita en todos los centros de salud de Balears. «Es un proyecto de legislatura que se pone en marcha ahora a consecuencia de la pandemia y que transforma la antigua central covid de referencia ubicada en el Polígono de Can Valero en el nuevo centro de atención de llamadas telefónicas para pedir cita en los centros de salud, pero también de cribaje de las mismas, porque sin ese cribaje el 80% de las citas con el centro de salud terminan acumuladas en el médico», constata Caldentey.

Como explica el gerente de Atención Primaria del Servei de Salut, en el nuevo centro de Infosalut Conecta trabajará un equipo de técnicos de emergencias sanitarias que han sido formados en los nuevos protocolos que deben atender. Y que además contarán con un equipo de consulta de médicos en edad de jubilación que han decidido alargar su periodo de actividad para darles apoyo en aquellos casos que se salgan de los parámetros establecidos.

Infosalut Conecta centralizará todas las llamadas que antes recibían los centros y unidades básicas de salud de las islas y les dará respuesta, dando al ciudadano hora para visitar al médico, pero no exclusivamente. Según los casos, darán hora a los administrativos, que ahora también tendrán sus propias agendas; a enfermería si son casos que se pueden resolver en estas áreas; a las comadronas; al dentista o incluso al farmacéutico, que hasta el momento solo recibía consultas de los médicos de familia. «El objetivo es descongestionar al médico para que solo atienda consultas relacionadas con la salud de los pacientes y dirigir las demandas de los ciudadanos a los profesionales de los centros de salud que mejor las puedan resolver", declara.

El nuevo teléfono unificado de citas y su sistema de cribaje asociado se pondrán en marcha el 1 de julio solo en Mallorca, después del verano se extenderán también a Menorca, Eivissa y Formentera. Y un poco más adelante se complementarán con un sistema telemático y una app para poder realizar todas esas mismas gestiones por internet.