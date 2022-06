Los sindicatos anuncian una huelga de limpieza en aeropuerto y puerto de Palma

Los sindicatos SITEIB y CC OO han decidido convocar a partir del 4 de julio una huelga de carácter indefinido en el sector de la limpieza que va a afectar en plena temporada turística a los aeropuertos y puertos de las islas, además de a los hospitales y a los edificios de oficinas y comerciales. El motivo es la ruptura en las negociaciones del convenio colectivo de este sector, después de que la representación empresarial haya ofrecido un convenio a cinco años con una subida salarial del 0,5% para 2022, un 0,5% para 2023, un 0,75% para 2024, un 0,75%% para 2025 y un 1% para 2026, cuando la inflación del presente ejercicio está superando el 8%, según se lamenta desde SITEIB. UGT no aparece en esta convocatoria pero este sindicato, que también participa en la negociación, ha anunciado su intención de respaldar un paro indefinido.

La protesta que se prepara incluye, además de la citada huelga, concentraciones durante el próximo día 4 en todos los aeropuertos de las islas, en los hospitales y en El Corte Inglés de las Avenidas.

Según los datos facilitados por los convocantes, la negociación del convenio para este sector, que afecta a unos 6.000 trabajadores de las islas, ha quedado bloqueada por la «racanería» de las patronales Abenet y Aspel, al mantener la citada oferta de subida salarial de un total del 3,5% para un periodo de cinco años, frente a una reivindicación de los sindicatos de una mejora en las retribuciones de un 22% para un periodo de cuatro años y medio.

Desde SITEIB y CC OO señalan que sus reivindicaciones incluyen también la jornada de 35 horas semanales con dos días libres y compensaciones por la obligatoriedad de hacer uso del móvil personal, entre otros puntos.

Desde los sindicatos se admite el impacto que este paro indefinido puede tener en plena temporada turística, al afectar a las puertas de entrada a las islas, pero se señala que una vez convocada la protesta ambas partes deberán pasar por el Tribunal de Arbitraje y Mediación de las islas (TAMIB), donde se espera un cambio de actitud por parte de la parte empresarial.

Además, se apunta como probable que también se produzca un intento de mediación por parte de la directora general de Trabajo del Govern, Virginia Abraham.

Desde los sindicatos se insiste en que la postura de las patronales «rompe todas las líneas rojas», y se recuerda la pretensión de no suscribir ningún nuevo convenio colectivo que no contemple mejoras salariales de al menos un 3,5% anual y que no incluyan cláusulas de revisión en el caso de que la inflación supere el citado porcentaj

Por otro lado, el sindicato CC OO ha anunciado un principio de acuerdo en torno al convenio que afecta al transporte regular por carretera (TIB), que contempla una subida salarial del 4% para 2022, del 3,5% para 2023 y del 3% para 2024, aunque en este último caso con una cláusula de revisión salarial con un tope máximo del 4,75%. Desde esta organización se reconoce la dificultad que ha habido para llegar a un consenso debido al encarecimiento de los carburantes y el impacto del conflicto en Ucrania. Este acuerdo contempla que cualquier vacante que se produzca de un trabajador fijo será ocupada por el fijo discontinuo de mayor antigüedad. Por su parte, UGT ha anunciado que está analizando si apoya este principio de acuerdo, ya que se lamenta que la cláusula de revisión solo afecte a la mejora salarial de 2024.

Por otro lado, también desde UGT se reconoce que se está muy cerca de cerrar un acuerdo para el convenio de las empresas de alquiler de vehículos, en el que se prevé alzas salariales del 3,5% para 2022, 3% para 2023, 3,25% para 2024 y 3% para 2025. El punto que se sigue discutiendo es el tope máximo de las cláusulas de revisión que se quieren incluir para limitar las pérdidas de poder adquisitivo en el caso de que la inflación se mantenga alta.