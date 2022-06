Los niños de 6 a 11 años con discapacidad también tendrán terapias gratuitas en Balears

Los niños de 6 a 11 años con grado de dependencia reconocido por el Govern tendrán terapias cubiertas por la comunidad «desde octubre o noviembre de este año». Tal y como ha podido confirmar este periódico, este es el plazo en el que está trabajando la conselleria de Asuntos Sociales con el fin de poner en marcha un nuevo modelo asistencial que incluirá un mayor número de beneficiarios menores de edad con discapacidad.

Esta siempre ha sido una de las reivindicaciones históricas de los padres y madres de hijos con diversidad funcional -una lucha liderada por la asociación Ningún Niño Sin Terapia-, que en el servicio de atención temprana tenían cubierto un número de sesiones de terapias semanales hasta los seis años, un servicio que se había conseguido ampliar hasta los seis años y once meses. Y que con una solicitud de prórroga o permanencia en el servicio de atención temprana se estaba extendiendo en algunos casos a niños de hasta nueve años. «Lo que sucedía», señala la consellera de Asuntos Sociales Fina Santiago, «es que los que ya estaban fuera de atención temprana no podían ser recuperados y no conseguían ser atendidos en esa franja de los seis a los ocho incluidos», precisa. Es el caso, por ejemplo, de todos los niños que necesitan grandes apoyos y se matriculan en un colegio especial. Automáticamente perdían las terapias gratuitas de atención temprana al considerarse que recibían apoyo suficiente en los centros especiales. A tenor de este nuevo programa o servicio de la conselleria, llamado servicio de promoción de la autonomía personal y prevención de la situación de dependencia, los niños de 6 a 11 dependientes que vayan a colegio especial también podrán ser beneficiarios del mismo.

Santiago asegura que hace tiempo que intentan incluir a los niños con diversidad funcional de hasta doce años en atención temprana y se han ido haciendo esfuerzos presupuestarios cada año. «Quisimos hacer un decreto para que estos niños de seis a once pudieran tener atención temprana, pero los consells nos dijeron que la discapacidad era competencia suya. No lo pudimos poner en marcha por esta vía, tenían razón estas administraciones. Ahora hemos encontrado la manera de hacerlo, que es acogiéndonos a la ley de dependencia, de la que sí tiene las competencias el Govern», cuenta.

Así las cosas, todos los niños mayores de seis años y hasta los doce que tengan reconocido un grado de dependencia podrán acogerse a esta nueva concertación de terapias. Los niños que están escolarizados en centros de educación especial también.

En este programa de terapias de seis a once años inclusive hay una serie de cambios respecto a las que se reciben cuando el servicio es de cero a seis. Como novedad, se introducirá la figura del integrador social, «esencial para promover la participación social y comunitaria de estos niño». El integrador hará un acompañamiento de estos menores «por ejemplo al parque, a un campamento, a un campus o a alguna actividad deportiva o si tienen un cumpleaños, etc. Es algo que habrá que encajar después según las necesidades de cada familia. Es importante que estos niños salgan de su casa y tengas estas ayudas de integración social», apunta Santiago. «Se trata de apoyos para desarrollarse comunitariamente. Es un programa para promocionar su autonomía personal en diversos aspectos», subraya.

En el apartado de neurorrehabilitación, estos menores también recibirán fisioterapia y terapia ocupacional, «que son fundamentales».

Santiago calcula que cerca de 531 menores podrán beneficiarse de esta ampliación de las terapias a esta franja de edad. «Son los que tenemos detectados nosotros. Destinaremos a esta concertación con las entidades que ya estaban proporcionando atención temprana un montante de 1,6 millones de euros», especifica la consellera.

En los próximos meses la conselleria informará de los detalles de este nuevo modelo que integra a más niños en el programa terapéutico público para personas dependientes.