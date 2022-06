La presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, ha celebrado este mediodía los "históricos" resultados de los populares en Andalucía, donde han conseguido mayoría absoluta, y ha resaltado que el resultado va "más allá de derechas e izquierdas" porque se ha premiado la "transversalidad, la moderación y la centralidad". Por ello, ha ensalzado la gestión de Juanma Moreno porque "se pueden bajar impuestos sin hacer caso al mantra de la izquierda de que se van a recortar servicios públicos". El objetivo de Prohens es "recuperar el PP de las amplias mayorías y representar a la mayoría de los ciudadanos", una estrategia que pasa por tener "acento propio" y estar "pegados a esta tierra".

"Cogeremos lo mejor del PP andaluz, como la bajada de impuestos, la eliminación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, la simplifiación administrativa y la ayuda a pequeños inversores y empresas, así como reducir la carga burocrática y poner una alfombra roja a los que quieran invertir en Baleares", ha reiterado Prohens.

En este sentido, ha asegurado que "no se ha recortado ningún derecho en Andalucía" y ha insistido en que "por eso tuvo el voto de las mujeres, que están tranquilas con el PP y no compran el discurso del miedo". Una realidad, ha asegurado, que también sucede con la comunidad LGTBI: "no somos oposición, somos alternativa. La lectura es cero euforia, mucha humildad y más trabajo a pie de calle".

Por ello, Prohens ha apelado a "todo aquel que haya votado lo que haya votado" para que se sumen a su proyecto "contra el prohibicionismo e intervencionismo" del Govern de Francina Armengol porque la ciudadanía pide "centralidad y equilibrio, está cansada de confrontación".