La Nit de Sant Joan es la más corta del año y también una de las más mágicas. Miles de personas disfrutan cada 23 de junio de esta fiesta de origen pagano para dar la bienvenida al verano, atraer la buena suerte y espantar los malos augurios.

El fuego, que simboliza la renovación, suele ser el protagonista de esta velada tan especial. En Mallorca es tradicional el encendido de hogueras en las playas y en los barrios para disfrutar a su alrededor con amigos y familia de una divertida cena a la luz de la luna.

Para que la noche termine de la mejor forma posible, te dejamos estos consejos que te permitirán disfrutar al máximo de la Nit de Sant Joan.

Precauciones a la hora de encender la hoguera:

1. No utilices líquidos inflamables como gasolina, alcohol.

2. No enciendas el fuego cerca de coches, edificios, o mobiliario que pueda prenderse.

3. No eches al fuego materiales de alta toxicidad durante la combustión como plásticos o gomas.

4. Ten especial cuidado de que tu hoguera no esté en el camino de entrada o salida de los servicios de emergencias

5. Agénciate un cubo de agua y déjalo próximo a la hoguera por si en algún momento lo necesitas, o para apagar el fuego al final de la noche y recoger los restos antes de marcharte.

Para tener en cuenta durante la noche:

1. Ponte ropa no inflamable. Si vas a estar cerca de una hoguera deja en casa la ropa sintética que se queme fácilmente y elige prendas cómodas de algodón.

2. Si vas a saltar la hoguera, elige el momento en que las llamas estén bajas para evitar quemaduras. No lo hagas con niños o animales en el regazo, si vas descalzo o llevas zapato abierto y, sobre todo, si has ingerido alcohol. Recuerda que cada año los servicios de emergencias atienden a decenas de personas que, estando borrachas, han intentado pasar sobre el fuego. No querrás ser una de ellas. .

3. Si has bebido, tampoco es buena idea que te bañes en el mar.

4. Responsabilízate de tu basura. Intenta portar cubiertos, platos y vasos reutilizables, y llévatelos de vuelta a casa. Además de ahorrar dinero, estarás ayudando al planeta. Para los residuos que generes lleva una bolsa contigo y deposítala en el contenedor al terminar a noche. Y, por supuesto, no tires las colillas al suelo.

5. No lleves recipientes de cristal a la playa ya que podrían romper en la arena, y aunque recojas los trozos, supondrán un grave peligro para quien camine descalzo por la zona al día siguiente, pues los servicios de limpieza no son capaces de filtrar la arena al 100%.

6. Llega temprano. Es habitual que las playa se abarroten de gente y que, si llegas tarde, no tengas sitio para colocarte con tu familia o grupo de amigos. Si llegas temprano, además de elegir la ubicación, quizás puedas disfrutar de una bonita puesta de sol.

7. Lleva una toalla o una manta. Si vas a estar gran parte de la noche sentado en la arena, agradecerás tener un trozo de tela sobre el que sentarte, o incluso con el que secarte si decides mojarte los pies.

8. Si vas con niños vigílalos de cerca. Intenta que no jueguen cerca del fuego ni del agua, en caso de celebrar la noche de Sant Joan en la playa.

Lo mejor es que no sea necesario, pero si pasa algo, llama a los bomberos o a los servicios de emergencias a través del 112.