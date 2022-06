Més per Mallorca se ha adherido a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), promovida por ‘Regularización Ya’, para regularizar la situación administrativa de 500.000 extranjeros.

Según informó ayer Més per Mallorca en nota de prensa, el Consejo Político de la formación, celebrado este sábado en el Pla de na Tesa, en Marratxí, aprobó apoyar la iniciativa legislativa popular para una regularización extraordinaria de personas extranjeras en situación administrativa irregular en España, impulsada por la plataforma ‘Regularización Ya’.

El coordinador general de Més y candidato a la presidencia del Govern, Lluís Apesteguia, señaló que «en este momento hay unas 500.000 personas que viven en Mallorca pero que no disfrutan de los mismos derechos que el resto de mallorquines, y no se les puede dar la espalda». Por eso, explicó, «la formación se adhiere a esta ILP y exige al Estado que haga un proceso extraordinario para regularizar a estas personas, como ya se ha hecho en otros estados de Europa para darles los mismos derechos que al resto de población y construir juntos la sociedad que se quiere». Desde Més per Mallorca se refirieron a la necesidad de la regularización por una cuestión de acceso a derechos fundamentales, debido a que, a su juicio, «la irregularidad supone estar en una condición de vulneración permanente».

Esta ILP se lanzó el pasado mes de febrero a nivel de todo el Estado español. El objetivo de la campaña es conseguir 500.000 firmas para que prospere la iniciativa y, por lo tanto, se pueda debatir en el Congreso la regularización extraordinaria de los aproximadamente 500.000 extranjeros afectados. Estos se encuentran actualmente en un limbo jurídico, administrativo y de derechos esenciales. A estas alturas se han adherido ya a la campaña más de 750 entidades de todo el Estado.