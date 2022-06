Extraoficial | El PSIB cree que Thomàs es muy «dócil» con Vox

1 El presidente del Parlament, Vicenç Thomàs, tiene a su partido bastante mosqueado con su forma de dirigir los plenos de la cámara autonómica. Altos representantes socialistas consideran que Thomàs está siendo muy «dócil» con las proclamas rozando el insulto de Vox, especialmente de su portavoz Jorge Campos cuando se dirige a la presidenta del Govern, Francina Armengol. Thomàs no le llama la atención y le deja realizar afirmaciones contra la presidenta como «doña mentiras» y toda una retahíla de adjetivos que califican de «muy desagradables» en el PSIB.

La permisividad de Vicenç Thomàs ha provocado que en dos ocasiones la portavoz socialista Pilar Costa tuviera que pedir amparo en base al reglamento para recriminar el lenguaje de Campos ante la pasividad del presidente del Parlament. Costa ha hecho notar su malestar por el hecho de que se le permita a Campos «faltar al respeto con insultos» a la presidenta. Si Pilar Costa lo ha hecho pidiendo la palabra, otros altos dirigentes socialistas muestran su malestar en privado. Y lo hacen no solo contra los diputados de la ultraderecha, también creen que Vicenç Thomàs debería aplicar de forma más contundente el reglamento y cortar los ataques malsonantes contra Francina Armengol por parte de Jorge Campos y sus acalorados diputados.

En el año que queda de legislatura el presidente del Parlament todavía tiene tiempo de dar un giro a su forma de arbitrar los plenos del Parlament. De lo contrario, ya hay bastantes en el PSIB-PSOE que son partidarios de un relevo en el caso de que vuelvan a gobernar en 2023.

Sonia Vivas | Alberto Jarabo dice que se la impusieron y el partido asegura que es fichaje suyo

2 En Podemos nadie quiere ser el iluminado que se le ocurrió fichar a Sonia Vivas, la diputada díscola que fue destituida el pasado jueves por las polémicas por la Palma Pride Week, entre muchas otras. Lo cierto es que el portavoz en Cort, Alberto Jarabo, asegura a sus allegados y simpatizantes que le impusieron a Vivas en las listas municipales. No obstante, desde el partido afirman que la polémica edil es un fichaje «totalmente de Jarabo». ¿Quien tiene razón?

Lo cierto es que en Podemos lo de fichar no es lo suyo y basta hacer memoria con la cantidad de incorporaciones estrella, al estilo Sonia Vivas, que luego les han salido rana. Desde Chelo Huertas y Montse Seijas, las diputadas que venían a poner orden y tuvieron que ser expulsadas acabando en el grupo mixto, pasando por los cargos llegados de fuera y colocados en las islas cobrando el plus de residencia sin pestañear. El último ejemplo es Sonia Vivas, que además de la Palma Pride Week también se hizo famosa por sus declaraciones apuntando que los «hombres con el pene pequeño eran más violentos». Los podemitas deberán afinar un poco más el ojo con sus fichajes estrella que luego resultan estrellados.

Josep Marí | Su nuevo estudio para el tren de Llevant, Alcúdia y Campos se lo han tomado a chiste

3 Al conseller de Movilidad y Vivieda, Josep Marí, conocido popularmente como Agustinet, le dieron un toque para que se pusiera las pilas en temas de movilidad y especialmente en vivienda. Desde el Consolat querían mayor actividad y al conseller ibicenco no se le ocurrió otra cosa que irse a la part forana de Mallorca y anunciar un nuevo estudio para el tren de Llevant, el de Alcúdia y uno hasta Campos. Lo que ocurre es que el bueno del conseller ibicenco no contaba con que su anuncio de un nuevo estudio se lo tomaran a chiste, empezando por los alcaldes de la comarca de Llevant que no daban crédito a que un proyecto existente de antes del año 2010 necesite un nuevo estudio. Agustinet ya tuvo que responder el martes en el Parlament a las acusaciones de «vender humo» del diputado Sebastià Sagreras (PP).