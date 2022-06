No está claro si se trata de un caso de enchufismo o un malentendido entre dos cargos públicos, pero ha encendido la polémica en redes sociales. El director del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat), Joan Ramon, ha acusado en una publicación en Twitter al conseller insular en la oposición por el PP, Pedro Rosselló, de pedirle ayuda para que interfiera en una entrevista de trabajo en el organismo público del Govern.

Al parecer, y según la versión del dirigente del Ibanat, Rosselló, que también fue secretario general del Instituto Balear de la Naturaleza, contactó con la secretaria de Ramon y pidió hablar urgentemente con su superior. Ramon se apresuró en atender la llamada del conseller insular, que, según explica, lo que quería era insinuarle que el hijo de un amigo realizaría una entrevista en el Ibanat y que «si se podría hacer algo».

Además de expresarle su malestar por la petición, el dirigente se negó a interferir en la solicitud de empleo, y posteriormente lo publicó en Twitter. «Pedro Rosselló, anterior secretario general del Ibanat del PP, me ha llamado con urgencia, después de siete años de no decirme nada, porque hoy hacemos una entrevista de trabajo al hijo de un buen amigo suyo, por si podía hacer algo», reveló Ramon en sus redes sociales. Su publicación concluyó tajante: «La corrupción y el enchufismo son su ADN», tuiteó.

En Pedro Rosselló, anterior Secretari General de l'IBANAT del PP, m'ha telefonat amb urgència, després de set anys de no dir-me res, perquè avui a l'IBANAT feim una entrevista de feina al fill d'un bon amic seu, per si hi podia fer res. La corrupció i l'enxufisme són el seu ADN. — Joan Ramon (@JoanRamon__) 17 de junio de 2022

En palabras a este diario, el actual dirigente del Ibanat recordó que las ofertas de empleo en este organismo se regulan a través del SOIB y un bolsín de trabajo: «Ni quiero, ni puedo interferir en las entrevistas».

«Comprendo que me lo pregunte una persona que no entiende el funcionamiento, pero él ha sido secretario general del Ibanat y además es un cargo público, por eso me molestó su manera de actuar», manifestó Ramon, que aclaró que no quiso saber el nombre del candidato porque «al fin y al cabo, no tiene ninguna culpa de esto».

Pedro Rosselló, por su parte, contestó al tuit: «Sabes perfectamente que eso no es así». Y en otra publicación, añadió: «No me hagas hablar». Este diario también se puso en contacto con el acusado, que negó tajantemente haber pedido tal favor: «Lo que pone ahí no tiene nada que ver con la realidad», aseguró.

El conseller insular del PP y abogado de Manacor admitió que realizó la llamada, pero los motivos no responden «en absoluto» a los que acusa Ramon: «Me puse en contacto con él porque el hijo de un conocido me pidió información sobre esa plaza». «Llamé al director porque es una persona de confianza, pero podría haber hablado con cualquier otro, solo quise interesarme por los detalles del puesto de trabajo», apuntó Rosselló, que insistió en que ni siquiera conoce el nombre del candidato en cuestión.

Con todo, tildó de «injusta» la polémica generada y consideró «ruin» el hecho de que Ramon haya hecho «afirmaciones falsas» a raíz de un «malentendido» que, subrayó el exsecretario, podría tener detrás «ciertas intenciones políticas».