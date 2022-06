El hotel de cinco estrellas Gran Lujo Can Bordoy Grand House & Garden ha sido premiado como Mejor Hotel de Diseño 2022 en la última entrega de los Premios Condé Nast Traveler España. Artur y David Hall, hijos del propietario del establecimiento de Palma, el sueco Mikael Hall, recogieron el galardón otorgado por la edición española de la revista especializada en turismo de lujo y estilo de vida.

Con este reconocimiento Can Bordoy suma otro premio más en su trayectoria. El hotel, gestionado por Babylon Hospitality, es un alojamiento de cinco estrellas Gran Lujo y 24 suites de entre 30 y 80 metros cuadrados, construido sobre una antigua casa del siglo XVI y ubicado en el casco histórico de Palma, en la calle Forn de la Glòria, 14. Este edificio cuenta con el jardín privado más grande del centro de la ciudad, según se señala en una nota de prensa, y en sus instalaciones se puede disfrutar de una azotea con vistas a la Catedral. Ofrece también una exclusiva spa suite y un servicio a medida.

“No siempre un hotel logra transportarte a un lugar mágico, de cuento, llevarte a otros mundos”, comentan los premiados. “Can Bordoy Grand House lo consigue con creces gracias a su atmósfera dickensiana, a ese jardín botánico interior –diríamos vergel–, que podría ser el de Miss Havisham (personaje del escritor británico) y a unos interiores de milimetrada e impecable decadencia”.

En 2021 recibió otros tres galardones que otorga el mundo del turismo: el World Travel Award, como World's Leading All Suite Hotel 2021; el Reader’s Choice Award de Condé Nast Traveler, como uno de los veinte mejores hoteles de España y Portugal y el Best for Romance de Condé Nast Johansens, que lo posiciona como uno de los hoteles más románticos del mundo.

La gestora Babylon Hospitality además del Can Bordoy de Mallorca maneja el Billionaire Resort & Retreat Malindi, en Kenia.