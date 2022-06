Yllanes se ausentó de la ley turística «en base a mi santo convencimiento»

Juan Pedro Yllanes, vicepresidente del Govern y conseller de Transición Energética explicó ayer en el Parlament los motivos por los que se ausentó del pleno en el que se aprobaba la Ley Turística al no incluir las medidas en favor de la transición energética impulsadas desde su departamento. Yllanes afirmó que su marcha del pleno fue «en base a mi santo convencimiento».

Fue a preguntas de Vox que el vicepresidente ofreció la versión de los hechos acaecidos hace 15 días en la Cámara Autonómica. Juan Pedro Yllanes añadió que se ausentó «de manera discreta» del debate de la ley turística como forma de «manifestar su descontento y en base a su sano convencimiento» por el hecho de que la norma no contenga medidas concretas en materia de transición energética. Yllanes apuntó que él considera que estas medidas son necesarias por el «futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos».

El diputado de Vox, Sergio Rodríguez, le dijo a Yllanes que los motivos por los que no se incluyeron las medidas de transición energética en la ley turística «es porque los hoteleros no quieren tener que pagar un pastón por las instalaciones». «Yo se lo digo por si sus socios no lo han hecho», afirmó Rodríguez.

El diputado de la ultraderecha le espetó también que la ley turística se ha levantado «sobre el cadáver de su conselleria, ya que usted ha quedado para ocuparse de los muertos», concluyó Rodríguez en alusión a que Yllanes gestiona la apertura de fosas de la Guerra Civil.

El vicepresidente lamentó que la emergencia climática que viviemos «importe bien poco a Vox y por ello se dedican a negar la evidencia sin aportar nada». Asimismo indicó que está trabajando para que futuras normas arreglen la «disfunción» de la ley turística. El vicepresidente quitó hierro sobre su pugna con el conseller de Modelo Económico y Turismo, Iago Negueruela, al asegurar que se realizó un «buen trabajo de consenso» con la ley.

El Pi y el tren en el año 2077

La nota de humor la puso el portavoz de El Pi, Josep Melià, que preguntó a la presidenta del Govern, Francina Armengol, si el tren llegaría a Artà o Alcúdia antes del año 2077. El argumento de Melià era el anuncio del conseller de Movilidad, Josep Marí, que aseguró esta semana un nuevo estudio de viabilidad sobre esta cuestión. De hecho, el diputado del PP, Sebastià Sagreras, le recordó al conseller Marí que había estudios de hace años sobre el tren y calificó de «humo» el anuncio de los nuevos.